خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی ۲ی سەرماوەزی ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۰:۴۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی ۲ی سەرماوەزی ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی ۲ی سەرماوەزی ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی موزه تعلیم و تربیت در کردستان راه اندازی می شود خبر بعدی حمله مسلحانه به یک طلافروشی در مهاباد/طلا فروش به قتل رسید
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