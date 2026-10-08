توسعه انرژی خورشیدی در کردستان باید به برنامه عملیاتی دستگاه ها تبدیل شود

سرویس کردستان - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان گفت: توسعه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی باید از سطح برنامه و تفاهم نامه عبور کند و با تأمین منابع مالی و تعیین اهداف مشخص، به مرحله اجرا برسد.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه بررسی نحوه تأمین برق دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از طریق انرژی های تجدیدپذیر در سنندج اظهار کرد: مسئله انرژی موضوعی اساسی و بلندمدت است و برای آن باید راهکارهای پایدار و قابل اجرا تدوین و عملیاتی شود.

وی افزود: تمام بخش های دولتی و خصوصی باید در مدیریت مصرف انرژی مشارکت داشته باشند و این روند باید از دستگاه های دولتی آغاز شود تا با ایجاد سازوکارهای مناسب، زمینه اصلاح الگوی مصرف و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه در جامعه فراهم شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی خورشیدی ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف، باید از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر نیز استفاده کنیم و توسعه نیروگاه ها و سامانه های خورشیدی را در دستگاه های اجرایی، مناطق روستایی و دیگر بخش های دارای ظرفیت دنبال کنیم.

قادری با اشاره به اقدامات و مطالعات انجام شده برای استفاده دستگاه های اجرایی از انرژی خورشیدی گفت: ظرفیت های اقتصادی، زیست محیطی و پدافندی این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون باید نتایج این مطالعات به اقدامات عملی تبدیل شود.

وی بیان کرد: استفاده از نیروگاه های خورشیدی در دستگاه های اجرایی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز، می تواند فشار موجود بر شبکه برق را کاهش دهد و الگویی مناسب برای سایر بخش ها باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به برنامه برخی دستگاه های ملی برای احداث نیروگاه های خورشیدی به صورت متمرکز اظهار کرد: لازم است هر دستگاه اجرایی سهم و برنامه مشخصی برای توسعه انرژی خورشیدی داشته باشد و این موضوع تنها به اجرای طرح های متمرکز ملی محدود نشود.

قادری بر ضرورت هدف گذاری و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: اگر عملکرد دستگاه ها به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد، مدیران نیز برای ارتقای عملکرد مجموعه خود و اجرای برنامه های مرتبط با مدیریت مصرف و توسعه انرژی های پاک تلاش بیشتری خواهند کرد.

وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه و توسعه گرا برای تحقق اهداف بلندمدت و جبران ناترازی انرژی تأکید کرد و افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر باید به یک برنامه مستمر تبدیل شود و دستگاه های اجرایی، مجموعه های تخصصی و بخش های مرتبط نیز در این مسیر هماهنگ عمل کنند.