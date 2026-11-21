سرویس کردستان ـ در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان کردستان در جشنواره شهید رجایی (ثمین)، عملکرد ۴۱ دستگاه در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان مورد بررسی قرار گرفت و ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان و درمانی به همراه ۶ نفر از کارکنان به‌عنوان قهرمان خدمت معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش کرد پرس، جشنواره شهید رجایی (ثمین) در استان کردستان امسال با رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط خاص کشور برگزار شد و در جریان آن، عملکرد ۴۱ دستگاه اجرایی استان با تمرکز بر نحوه انجام مأموریت‌ها، استمرار خدمات عمومی و نقش‌آفرینی در مدیریت شرایط جنگ ۴۰ روزه رمضان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره، ملاک انتخاب دستگاه‌های برتر علاوه بر عملکرد عمومی، میزان مسئولیت‌پذیری و نحوه ارائه خدمات در شرایط ویژه جنگی بود؛ از این رو، بخش عمده دستگاه‌های منتخب را مجموعه‌های امدادی، خدمات‌رسان، درمانی و زیرساختی تشکیل دادند که در آن مقطع مسئولیت و فعالیت بیشتری در تأمین نیازهای مردم و مدیریت شرایط برعهده داشتند.

بر این اساس، ۱۲ دستگاه اجرایی و خدماتی و درمانی استان به‌عنوان دستگاه‌های برتر در ارائه خدمات طی ایام جنگ تحمیلی معرفی شدند و با اهدای تندیس جشنواره، لوح سپاس و هدایای نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، جمعیت هلال احمر، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت آب و فاضلاب، گمرک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی(ره)، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت گاز استان کردستان، ۱۲ دستگاه منتخب این دوره از جشنواره شهید رجایی بودند.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، ۶ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به‌عنوان «قهرمان خدمت» معرفی و به پاس تلاش‌ها و خدمات مؤثر در شرایط جنگی، با اهدای تندیس جشنواره، لوح سپاس و هدایای نقدی تجلیل شدند.

از میان این افراد، ۲ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان شامل یک پزشک متخصص طب اورژانس و یک نفر از کادر پرستاری، یک نفر از شرکت گاز استان، یک نفر از بنیاد شهید و امور ایثارگران، یک نفر از شرکت آب منطقه ای و یک نفر از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان انتخاب شدند.

در این مراسم همچنین از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان و شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.