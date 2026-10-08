بیش از ۳۰ طرح تولیدی و خدماتی در کردستان بررسی و تصویب شد

سرویس کردستان - معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان از بررسی و تصویب بیش از ۳۰ طرح تولیدی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری در نشست کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، فرشید ظهوری در تشریح این نشست اظهار کرد: بیش از ۳۰ طرح در حوزه های مختلف اقتصادی و خدماتی در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان که در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد، مورد بررسی کارشناسی اعضا قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.

وی افزود: این طرح ها در زمینه های مختلف تولیدی، خدماتی، کشاورزی و گردشگری ارائه شده بود که پس از بررسی ابعاد مختلف، تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان از احداث مجتمع گردشگری و تکثیر و پرورش اسب، پرورش مرغ گوشتی، بسته بندی حبوبات و غلات، تولید محصولات بتنی غیرمسلح، پرورش ماهیان سردآبی، تولید محصولات سبزی و صیفی در گلخانه، تولید محصولات بتنی پیش ساخته و پرورش گوسفند داشتی به عنوان بخشی از مهم ترین طرح های مطرح شده در این نشست نام برد.

ظهوری با اشاره به نقش کارگروه امور زیربنایی در بررسی طرح های توسعه ای استان گفت: بررسی این طرح ها با هدف فراهم کردن زمینه اجرای فعالیت های تولیدی و خدماتی، استفاده بهینه از ظرفیت های استان و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری انجام می شود.

وی ادامه داد: طرح های ارائه شده پس از بررسی از نظر ملاحظات فنی، زیرساختی، شهرسازی، محیط زیست و آمایش سرزمینی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مورد تصمیم گیری قرار می گیرند.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: بررسی کارشناسی طرح های توسعه ای می تواند ضمن تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، به استقرار مناسب فعالیت های اقتصادی و استفاده هدفمند از ظرفیت های مختلف استان کمک کند.