سرویس کردستان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان از دستگیری ۶ شکارچی سابقه دار در منطقه حفاظت شده چهل چشمه و سارال خبر داد و گفت: در این عملیات سه قبضه سلاح شکاری و تعدادی ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش کرد پرس، مهدی بالیده در گفت و گو با خبرنگران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر حضور یک دستگاه خودروی تویوتا و ۶ فرد مشکوک در زیستگاه های منطقه حفاظت شده چهل چشمه و سارال، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان عملیات گشت زنی و پایش منطقه را آغاز کردند.

وی افزود: محیط بانان پس از ساعت ها جست وجو و رصد میدانی، محل استقرار خودرو و افراد موردنظر را شناسایی کردند و با توجه به تاریکی هوا، پس از هماهنگی با مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، عملیات دستگیری آنان را اجرا کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان ادامه داد: در جریان این عملیات، سه قبضه سلاح شکاری، کوله پشتی و تعدادی از تجهیزات و لوازم مرتبط با شکار غیرمجاز کشف و ضبط شد.

بالیده با اشاره به اینکه افراد دستگیرشده دارای سوابق تخلف در زمینه شکار غیرمجاز بودند، بیان کرد: پس از تنظیم صورت جلسه، متخلفان با همراهی مأموران انتظامی برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با متخلفان شکار و صید غیرمجاز گفت: گشت زنی و پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست با هدف حفاظت از حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیستگاه ها و صیانت از تنوع زیستی با جدیت ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان از شهروندان، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند و در حفاظت از سرمایه های طبیعی استان با محیط بانان همکاری کنند.