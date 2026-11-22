سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: ۵۴۴ هکتار از مراتع استان طی مهر و آبان امسال با مشارکت جوامع محلی و روستاییان در قالب عملیات کپه کاری احیا و اصلاح شد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی و احیای مراتع به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی پایداری زیست محیطی و فعالیت های دامپروری، از اولویت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

وی افزود: در همین راستا، عملیات کپه کاری با بهره گیری از ظرفیت و مشارکت جوامع محلی در شهرستان های مختلف استان و متناسب با نیازهای اکولوژیکی و ظرفیت های هر منطقه اجرا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به سهم شهرستان ها در اجرای این طرح گفت: سروآباد با ۳۰۰ هکتار عملیات کپه کاری در مراتع دگاگا، بیشترین سهم را با ۵۵.۱ درصد از مجموع سطح اجراشده به خود اختصاص داده است.

شریفی پور اضافه کرد: در شهرستان قروه نیز ۶۸ هکتار از مراتع مناطق آوانگان، برمه تپه و کمره به ترتیب با هشت، ۵۰ و ۱۰ هکتار زیر پوشش این عملیات قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شهرستان دهگلان نیز ۵۴ هکتار عملیات کپه کاری در مناطق قلعه فولاد، گردمیران سفلی، هلیزآباد، اخبی کمال، تازه آباد گاومیشان، تیله کوه و قشلاق جوب اجرا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان بیان کرد: سهم شهرستان های بیجار و مریوان از این عملیات هر کدام ۴۰ هکتار است که در بیجار در سایت حیات وحش و در مریوان در منطقه شیخ عطار اجرا شد.

شریفی پور افزود: در شهرستان سقز نیز ۳۶ هکتار از مراتع مناطق باشماق، رستم آباد و طاله جار و در شهرستان دیواندره ۶ هکتار از مراتع منطقه تبریز خاتون کپه کاری شد.

وی با اشاره به گونه های گیاهی مورد استفاده در این طرح اظهار کرد: بذرهای اسپرس، آگروپایرون، جانی شیر و چاودار با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه در این عملیات استفاده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هدف از اجرای این طرح را تقویت پوشش گیاهی مراتع، کاهش فرسایش خاک، کمک به نفوذ آب و تغذیه سفره های زیرزمینی و تأمین علوفه مورد نیاز دامداران بومی عنوان کرد.