محمد سمعان‌آغا، وزیر دولت عراق و رئیس جبهه ترکمانی، در دیدار با آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، درباره سهم شرکت نفت ترکیه در میادین نفتی کرکوک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ناشی از پروژه «جاده توسعه» گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، محمد سمعان‌آغا، وزیر دولت عراق و رئیس جبهه ترکمانی، با آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر انرژی ترکیه پس از این دیدار اعلام کرد که دو طرف درباره سهم شرکت نفت ترکیه در میادین نفتی کرکوک و همچنین فرصت‌هایی که اجرای پروژه «جاده توسعه» فراهم می‌کند، رایزنی کرده‌اند.

محمد سمعان‌آغا نخستین استاندار ترکمانی کرکوک بود که مدتی پیش به‌منظور تصدی سمت وزارت در دولت عراق، از مقام استانداری کناره‌گیری کرد و فرد دیگری از حزب وی جایگزین او شد.