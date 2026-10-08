توزیع شیر رایگان مدارس منظم و با نظارت کامل انجام شود
به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با محوریت توزیع شیر رایگان در مدارس برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش شود شیر به صورت منظم و هفته ای دو بار در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و علاوه بر تأمین، بر نحوه توزیع و مصرف آن نیز نظارت کافی وجود داشته باشد.
وی افزود: شیر توزیعی باید در محل مدرسه مصرف شود و دستگاه های مسئول لازم است بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت و کنترل داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به اهمیت سلامت جامعه و امنیت غذایی گفت: توجه به تغذیه دانش آموزان، به ویژه در دوره ابتدایی که نقش مهمی در رشد جسمی و سلامت آنان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ازهاری با اشاره به اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این طرح اظهار کرد: حدود ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است و انتظار می رود دستگاه های مسئول با جدیت بیشتری روند اجرای آن را دنبال و از ظرفیت اعتباری موجود به شکل مناسب استفاده کنند.
وی با اشاره به تفویض اختیار انجام شده در زمینه تعیین قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار استان افزود: با توجه به شرایط تولید، فاصله جغرافیایی و هزینه های تأمین و توزیع، تصمیم گیری ها باید متناسب با شرایط استان انجام شود و از ظرفیت تفویض اختیار برای تسریع در اجرای طرح استفاده کنیم.
معاون استاندار کردستان ادامه داد: حدود ۱۹۳ هزار نفر از دانش آموزان و کارکنان مدارس دولتی مقطع ابتدایی استان جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهند.
ازهاری بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی در اجرای طرح تأکید کرد و گفت: اجرای موفق این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش و مجموعه های مرتبط با تولید، تأمین و توزیع شیر است.
وی افزود: رعایت عدالت در توزیع و نظارت مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و مصرف شیر باید مورد توجه جدی دستگاه های مسئول قرار گیرد تا همه دانش آموزان جامعه هدف به صورت منظم از این برنامه سلامت محور بهره مند شوند.
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