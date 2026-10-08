توزیع شیر رایگان مدارس منظم و با نظارت کامل انجام شود

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان بر اجرای منظم طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان تأکید کرد و گفت: این طرح باید بدون انحصار، با رعایت عدالت در توزیع و تحت نظارت کامل دستگاه های مسئول اجرا شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با محوریت توزیع شیر رایگان در مدارس برگزار شد، اظهار کرد: باید تلاش شود شیر به صورت منظم و هفته ای دو بار در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و علاوه بر تأمین، بر نحوه توزیع و مصرف آن نیز نظارت کافی وجود داشته باشد.

وی افزود: شیر توزیعی باید در محل مدرسه مصرف شود و دستگاه های مسئول لازم است بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت و کنترل داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به اهمیت سلامت جامعه و امنیت غذایی گفت: توجه به تغذیه دانش آموزان، به ویژه در دوره ابتدایی که نقش مهمی در رشد جسمی و سلامت آنان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ازهاری با اشاره به اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای این طرح اظهار کرد: حدود ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است و انتظار می رود دستگاه های مسئول با جدیت بیشتری روند اجرای آن را دنبال و از ظرفیت اعتباری موجود به شکل مناسب استفاده کنند.

وی با اشاره به تفویض اختیار انجام شده در زمینه تعیین قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار استان افزود: با توجه به شرایط تولید، فاصله جغرافیایی و هزینه های تأمین و توزیع، تصمیم گیری ها باید متناسب با شرایط استان انجام شود و از ظرفیت تفویض اختیار برای تسریع در اجرای طرح استفاده کنیم.

معاون استاندار کردستان ادامه داد: حدود ۱۹۳ هزار نفر از دانش آموزان و کارکنان مدارس دولتی مقطع ابتدایی استان جامعه هدف این طرح را تشکیل می دهند.

ازهاری بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی در اجرای طرح تأکید کرد و گفت: اجرای موفق این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش و مجموعه های مرتبط با تولید، تأمین و توزیع شیر است.

وی افزود: رعایت عدالت در توزیع و نظارت مستمر بر فرآیند تأمین، توزیع و مصرف شیر باید مورد توجه جدی دستگاه های مسئول قرار گیرد تا همه دانش آموزان جامعه هدف به صورت منظم از این برنامه سلامت محور بهره مند شوند.