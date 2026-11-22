سرویس کردستان - وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی کردستان طی ۲۴ ساعت گذشته، یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت؛ آماری که بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی جاده ها، رفع نقاط حادثه خیز و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تلفات رانندگی در این استان را یادآور می شود.

به گزارش کرد پرس، مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای مختلف استان طی شبانه روز گذشته، نیروهای امدادی برای کمک به حادثه دیدگان به محل وقوع حوادث اعزام شدند.

پیام جلالی افزود: در جریان این حوادث، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر مصدوم شدند که عملیات رهاسازی یکی از حادثه دیدگان نیز توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر انجام شد.

وی با اشاره به مشارکت سه تیم عملیاتی در امدادرسانی به این حوادث بیان کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات لازم را برای امدادرسانی به مصدومان و انتقال آنان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای ترافیکی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رفتارهای پرخطر و توجه به شرایط جاده، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.