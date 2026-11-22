سرویس کردستان - رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان از احداث نخستین مدرسه تخصصی آموزشی و توانبخشی ویژه دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم در سنندج خبر داد و گفت: این مرکز در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع با ۱۰ کلاس و فضاهای تخصصی درمانی و آموزشی احداث می شود.

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم از ضرورت های نظام تعلیم و تربیت است و احداث این مدرسه با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی این گروه از دانش آموزان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این مدرسه دارای ۱۰ کلاس شامل کلاس های آموزشی، اتاق های کاردرمانی، گفتاردرمانی و شن درمانی و همچنین فضاهای اختصاصی برای فعالیت های هنری و ورزشی خواهد بود.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان با اشاره به هزینه بالای احداث مدارس ویژه دانش آموزان با نیازهای خاص گفت: هزینه ساخت این مراکز حدود ۱۰ برابر مدارس عادی است و برای توسعه زیرساخت های آموزشی این حوزه، مشارکت خیران و حمایت دستگاه های مسئول ضرورت دارد.

خانی با تشریح وضعیت دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۸ دانش آموز اوتیسم از خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی آموزش وپرورش استثنایی بهره مند هستند که ۱۱۷ نفر آنان پسر و ۲۱ نفر دختر هستند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان در ۱۸ مدرسه استثنایی و یک مدرسه مستقل اوتیسم در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم ویژه کاردانش تحصیل می کنند.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی خدمات آموزشی این دانش آموزان گفت: دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم در شهرستان های مریوان، سقز، قروه، بانه، بیجار، کامیاران و دیواندره و همچنین نواحی یک و ۲ سنندج زیر پوشش خدمات آموزشی و حمایتی قرار دارند.

وی با بیان اینکه حداکثر تراکم کلاس های اوتیسم سه دانش آموز تعیین شده است، افزود: این محدودیت با هدف فراهم کردن امکان آموزش فردمحور و ارائه خدمات متناسب با نیازهای هر دانش آموز در نظر گرفته شده است.

خانی همچنین کم اطلاعی خانواده ها و جامعه و ضعف اطلاع رسانی را از عوامل تأخیر در شناسایی برخی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم دانست و گفت: نشانه های این اختلال از پیش از سه سالگی بروز می کند و شناسایی زودهنگام آن می تواند زمینه مداخله به موقع و بهره مندی از برنامه های آموزشی و توانبخشی مؤثرتر را فراهم کند.

وی با اشاره به شیوه های آموزشی مورد استفاده در مدارس استثنایی استان اظهار کرد: آموزش دانش آموزان اوتیسم با بهره گیری از روش های نوین از جمله روش تیچ (TEACCH) انجام می شود و خدماتی همچون روان شناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، شن درمانی، ماساژدرمانی و سفالگری نیز به آنان ارائه می شود.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان اضافه کرد: در راستای همکاری با انجمن اوتیسم استان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، بر اساس تفاهم نامه منعقدشده، دانش آموزان دارای اختلال طیف اوتیسم استان به صورت رایگان در مرکز آموزشی، پزشکی و درمانی قدس سنندج ویزیت و درمان می شوند.

خانی میزان شیوع این اختلال را حدود یک نفر در هر ۸۰ نفر اعلام کرد و گفت: بر اساس آمارهای مورد اشاره، میزان شناسایی اوتیسم در پسران چهار برابر دختران است و عوامل ژنتیکی از مهم ترین عوامل مرتبط با بروز این اختلال به شمار می روند.