علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی مدعی شد شرکت دانه‌گاز با وجود برخورداری میدان گازی کورمور از توانایی تولید، بیش از یک هفته است که تولید گاز را متوقف کرده و به کارکنان خود مرخصی داده است.

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در اظهاراتی خطاب به رسانه‌ها اعلام کرد که دو روز پس از حمله به میدان گازی کورمور، این میدان همچنان توانایی تولید گاز را دارد، اما شرکت دانه‌گاز فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و به کارکنانش مرخصی داده است.

وی اظهار داشت که آنچه در این میان قابل‌توجه است، سکوت دولت اقلیم کردستان و خودداری آن از ارائه هرگونه توضیح درباره این موضوع است.

علی حمه‌صالح همچنین مدعی شد که شرکت دانه‌گاز بیش از یک هفته است که توانایی تولید حجم قابل‌توجهی گاز را دارد، اما همچنان از تولید آن خودداری می‌کند.

وی در پایان هشدار داد که در ماه آینده قیمت برق و گاز افزایش خواهد یافت.