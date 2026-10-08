ورکشاپ «خلاقیت کودک و بازی با تصورات» در دانشگاه ملی مهارت سنندج برگزار می شود

سرویس کردستان - ورکشاپ تخصصی «خلاقیت کودک و بازی با تصورات کودکان» با هدف تقویت خلاقیت، تخیل و مهارت های نقاشی و تصویرسازی کودکان و نوجوانان با همکاری دانشگاه ملی مهارت دختران سنندج برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، مدرس نقاشی و تصویرسازی کودکان و مدیرمسئول آموزشگاه «رویای رنگی» و مجله کودک و نوجوان «رنگ رویا» روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این ورکشاپ با رویکردی متفاوت و با حضور مادران در کنار کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

نگین وکیلی افزود: دانش آموزان هنرستان های رشته گرافیک و تصویرسازی و همچنین دانشجویان رشته های هنری نیز می توانند در این برنامه آموزشی شرکت کنند.

وی هدف اصلی برگزاری این کارگاه را ایجاد فضایی برای کشف و تقویت خلاقیت کودکان عنوان کرد و گفت: در این برنامه تلاش می شود شرکت کنندگان با شیوه های خلق نقاشی و تصویرسازی با حال وهوای واقعی و کودکانه آشنا شوند و کودکان بتوانند دنیای ذهنی و تخیلات خود را از طریق هنر به تصویر بکشند.

وکیلی با اشاره به سابقه فعالیت آموزشی خود در مراکز آموزش عالی اظهار کرد: طی سال های گذشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر سروش، تربیت معلم شهید مدرس و دانشگاه ملی مهارت دختران در زمینه های نقاشی، خلاقیت فکری کودکان، هنر در دنیای کودکان و تکنیک های تصویرسازی تدریس کرده ام.

مدیرمسئول آموزشگاه «رویای رنگی» ادامه داد: در این آموزشگاه، کودکان در زمینه نقاشی و تصویرسازی آموزش می بینند و آثار نقاشی، تصویرسازی و داستان های آنان نیز در مجله کودک و نوجوان «رنگ رویا» منتشر می شود.

وی با بیان اینکه این ورکشاپ فرصتی برای تعامل میان کودکان، والدین و هنرجویان رشته های هنری است، گفت: تلاش می کنیم در کنار آموزش تکنیک های هنری، زمینه تجربه، بازی، تخیل و شکوفایی استعدادهای کودکان فراهم شود.

وکیلی همچنین از اختصاص درآمد حاصل از برگزاری این ورکشاپ به حمایت از دانشجویان کم برخوردار خبر داد و افزود: هزینه های جمع آوری شده از این برنامه برای کمک به دانشجویان کم توان مالی و ارتقای فعالیت ها و آثار هنری آنان اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: در پایان ورکشاپ به تمامی شرکت کنندگان گواهی پایان دوره از سوی دانشگاه ملی مهارت دختران سنندج اعطا می شود.