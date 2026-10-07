پس از ٨ سال انتظار؛ بارگاه شمس تبریزی در خوی افتتاح شد

سرویس آذربایجان غربی- بارگاه شمس تبریزی با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار آذربایجان‌غربی در شهر خوی افتتاح شد.

به گزارش کردپرس، این بارگاه با همت وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری آذربایجان غربی احداث شده و با گشایش آن، یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی و گردشگری کشور وارد مرحله بهره‌برداری شد.

همچنین همزمان با برگزاری آیین افتتاحیه این بارگاه، تندیس شمس تبریزی با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در یکی از میادین اصلی شهر خوی رونمایی شد.

با نام‌گذاری این میدان به نام شمس تبریزی و در آستانه افتتاح رسمی بارگاه این عارف نامدار، چهره‌ای تازه به حضور میراث معنوی شمس در فضای شهری خوی بخشید. کلنگ هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» با حضور وزیر میراث‌فرهنگی در خوی بر زمین زده شد.

همچنین همزمان با سفر وزیر میراث فرهنگی به خوی، کلنگ احداث هتل چهارستاره «اورین بام سپهر» بر زمین زده شد، پروژه‌ای که با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی این شهر در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی خوی آغاز می‌شود.

به گزارش کردپرس، مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه شمس خوی، سال ٩٧ با برآورد هزینه ٢٠ میلیارد تومانی کلنگ زنی شد، اما تزریق قطره‌چکانی اعتبارات که برعهده سازمان برنامه و بودجه و استانداری بود، سبب شد این پروژه ملی همچنان در انتظار ساخت باقی بماند و با گذشت چندین سال از آن زمان هزینه اتمام طرح بر اثر تورم، گرانی مصالح و هزینه ها چندین برابر افزایش یافت.

کار این پروژه ملی با عدم تخصیص اعتبارات لازم در بهار سال ١٤٠١ به جایی رسید کە به دعوت از سرمایه گذاران خارجی و حتی گلریزان در سراسر دنیا کشیده شدە و نماینده خوی و چایپاره در مجلس از برگزاری جشن گلریزان برای ساخت بارگاه شمس در سراسر دنیا خبر دادە بود!!

اکنون بعد از ٨ سال با حضور وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.