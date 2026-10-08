نخست‌وزیر اقلیم کردستان با انتقاد از تداوم توقف فعالیت پارلمان، اعلام کرد دو سال است تشکیل دولت جدید مطالبه آنهاست و هیچ توجیهی برای فعال نشدن پارلمان وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد تشکیل دولت جدید از دو سال پیش مطالبه آنها بوده و هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت نکردن پارلمان اقلیم کردستان وجود ندارد.

بارزانی در سخنرانی خود در مراسم فارغ‌التحصیلی دوره سی‌ویکم دانشگاه دهوک گفت: «از نخستین روز پس از انتخابات تاکنون، دو سال است که خواستار تشکیل دولت هستیم و هیچ توجیهی برای فعال نشدن پارلمان وجود ندارد.»

او از احزاب سیاسی خواست منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی مقدم بدانند. نخست‌وزیر اقلیم همچنین درباره روابط اربیل و بغداد گفت روابط میان دو طرف در سطح بسیار خوبی قرار دارد و اقدامات برای حل مسائل موجود در حال پیشرفت است.

او تأکید کرد حمایت اقلیم از دولت کنونی عراق ادامه خواهد داشت، مشروط بر اجرای قانون اساسی و تمامی حقوق مردم اقلیم کردستان.

بارزانی همچنین درباره خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش گفت نیروهای ائتلاف به مأموریت خود در چارچوب مبارزه با داعش پایان داده‌اند، اما روابط اقلیم کردستان با ائتلاف همچنان ادامه خواهد داشت.

او نقش پیشمرگه در شکست داعش و تأمین امنیت اقلیم را برجسته کرد. در بخش دیگری از سخنانش، بارزانی گفت دولت اقلیم برای حل مشکلات مردم کردستان و دفاع از مطالبات آنها به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و بخشی از مشکلات حل شده، اما بخش قابل‌توجهی همچنان باقی مانده است.

برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر تقسیم مناصب حاکمیتی و تشکیل کابینه دهم را به دنبال داشت؛ اختلافاتی که تاکنون مانع از فعال شدن پارلمان و تشکیل کابینه جدید اقلیم شده است.