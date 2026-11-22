سرویس کردستان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، از رفع تصرف ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان در جریان رسیدگی به ۴۹۴ پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این اراضی حدود ۶۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

سرویس کردستان - بهادر اسدی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این استان به دلیل برخورداری از گستره وسیعی از جنگل ها، مراتع، اراضی ملی و منابع طبیعی ارزشمند، از جایگاه ویژه ای در حوزه حفاظت از سرمایه های طبیعی برخوردار است.

وی اظهار کرد: این ظرفیت ارزشمند در کنار اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، همواره در معرض تهدید هایی نظیر تصرف غیرقانونی اراضی، تغییر کاربری های غیرمجاز، ساخت وساز های بدون مجوز، زمین خواری و سوءاستفاده از خلأ های نظارتی و اداری قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تاکید کرد: در چنین شرایطی، بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه نظارت هوشمند، شفاف سازی فرآیند های اداری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مسئول، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه زمین محسوب می شود.

اسدی افزود: یکی از مهم ترین ابزار های تحقق این اهداف، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین است، سامانه ای که با هدف ساماندهی خدمات مرتبط با زمین، تسهیل فرآیند های اداری، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و کاهش زمینه های بروز تخلف و فساد در این حوزه طراحی و راه اندازی شده است.

وی گفت: در گذشته، تعدد دستگاه های متولی، تعدد فرآیند های اداری، نبود ارتباط مؤثر میان سامانه های اطلاعاتی و طولانی بودن مسیر دریافت استعلام ها و مجوزها، گاهی زمینه ساز سردرگمی متقاضیان، افزایش هزینه های اداری و ایجاد فرصت برای سوءاستفاده افراد سودجو می شد، اما سامانه پنجره واحد زمین با رویکرد یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات، درصدد رفع این مشکلات و ایجاد بستری شفاف برای مدیریت درخواست های مرتبط با اراضی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده، مجموعاً ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان، شامل جنگل ها و مراتع، از تصرف متخلفان خارج شده و به عرصه های ملی بازگردانده شده است.

وی بیان کرد: ارزش تقریبی این اراضی بر اساس برآورد های انجام شده، حدود ۶۵ میلیارد تومان است؛ رقمی که نشان دهنده ابعاد اقتصادی و اهمیت حفاظت از سرمایه های عمومی و ملی استان است.

اسدی با اشاره به اینکه یکی از رویکرد های مهم و قابل توجه در حفاظت از اراضی ملی در کنار اقدامات قضایی و نظارتی، استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و جلب همکاری داوطلبانه افرادی است که پیش تر اقدام به تصرف اراضی کرده اند، افزود: در همین زمینه، آزادسازی ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف شده در روستای برده ره شه شهرستان دیواندره، با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین و بازگرداندن این اراضی به عرصه های ملی، اقدامی شاخص و ارزشمند در استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: اهمیت این اقدام تنها در مساحت اراضی آزادسازی شده خلاصه نمی شود؛ بلکه وجه برجسته آن، تغییر رویکرد از مقابله صرفاً قهری به سمت آگاهی بخشی، مسئولیت پذیری اجتماعی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت داوطلبانه مردم در حفاظت از منابع طبیعی است.