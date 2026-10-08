وزیر میراث فرهنگی: شمس تبریزی نماد انسجام فرهنگی ایران است
به گزارش کردپرس، سیدرضا صالحیامیری در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با اشاره به جایگاه خوی در جغرافیای معرفت، عرفان، اخلاق، شعر و ادب ایران، افزود: شمس در خوی، آذربایجانغربی و تبریز حضور دارد و بارگاه او میتواند به یکی از کانونهای مهم فرهنگی و معنوی ایران تبدیل شود.
او همچنین با تاکید بر میراث تمدنی گسترده ایران، خاطرنشان کرد: در هر گوشه این سرزمین نشانی از تاریخ و تمدن ایران دیده میشود و پاسداشت این میراث، وظیفهای برای نسل امروز و ضرورتی برای انتقال فرهنگ و هویت ایرانی به نسلهای آینده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از طراحی «نوار گردشگری عرفان» خبر داده و افزود: مسیری که از عطار و خرقانی و بایزید بسطامی آغاز میشود، به سهرورد و شیخ اشراق میرسد و در ادامه به خوی و شمس تبریزی پیوند میخورد و مسیر آن تا ارومیه و قونیه دنبال خواهد شد.
صالحیامیری همچنین با اشاره به نقش شمس در پیوند فرهنگ ایران با جهان، اضافه کرد: خوی در طرح «ایران، آغاز هر داستان» ایستگاه شمس تبریزی خواهد بود و توسعه گردشگری عرفانی با محوریت این شخصیت، یکی از برنامههای جدی وزارت میراثفرهنگی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی ایران است.
او در پایان با تاکید بر اینکه فرهنگ و تمدن ایران حتی در شرایط دشوار متوقف نخواهد شد، افزود: افتتاح بارگاه شمس تبریزی بخشی از مسیر گسترده پاسداشت هویت و تمدن ایران است و ایرانیان هیچگاه توسعه فرهنگی، زیست فرهنگی و مصرف فرهنگی خود را تعطیل نخواهند کرد.
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