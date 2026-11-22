سرویس کرمانشاه _ فرماندار پاوه در دیدار با سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت احیای نشاط فرهنگی، تقویت ارتباط با جامعه هنری و رسانه‌ای، حمایت از انجمن‌های ادبی و هنری و برگزاری برنامه‌های شاخص فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس الماسی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری پاوه و برخورداری این شهرستان از مردمانی هنرمند و فرهیخته، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت جدید باید ایجاد آشتی و همدلی میان مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با هنرمندان، نویسندگان، شاعران، فعالان ادبی و اصحاب رسانه باشد و فضای تعامل، امید و همکاری بیش از گذشته در این مجموعه تقویت شود.

فرماندار پاوه با تأکید بر ضرورت پایان دادن به فضای رکود، ناامیدی و یأس در مجموعه فرهنگی شهرستان، خواستار شکل‌گیری رویکردی تازه، پویا و تعاملی در مدیریت جدید شد و تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با ارتباط مستمر و مؤثر با جامعه فرهنگی و هنری، زمینه حضور و مشارکت بیشتر هنرمندان و فعالان این عرصه را فراهم کند.

وی برگزاری برنامه‌های شاخص فرهنگی و هنری، تقویت انجمن‌های ادبی، نمایش و موسیقی، دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان، تجلیل از چهره‌های ماندگار و هنرمندان برجسته شهرستان و حمایت از استعدادهای جوان را از جمله ضرورت‌های پیش‌روی مدیریت جدید برشمرد.

الماسی همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگ و ادبیات بومی منطقه، بر ضرورت احیای همایش داستان کوتاه هورامی و برگزاری مجدد این رویداد فرهنگی تأکید کرد و آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی اورامانات دانست.

فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت برنامه‌های قرآنی، برگزاری متنوع مناسبت‌های مذهبی و دینی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مرتبط را مورد تأکید قرار داد و خواستار تعامل سازنده سرپرست جدید اداره ارشاد با شورای اداری شهرستان، به‌ویژه روحانیت و امام جمعه محترم پاوه، برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های فرهنگی و هنری شد.

وی همچنین از برنامه‌های فاخر و اثرگذار فرهنگی و هنری اعلام حمایت کرد و بر ضرورت تعامل مثبت و مستمر اداره ارشاد با رسانه‌های شهرستان به‌عنوان یکی از ارکان مهم اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگی تأکید کرد.

محمد افسری، سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاوه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان پاوه، بر علاقه‌مندی خود برای فعالیت در عرصه فرهنگی این منطقه تأکید کرد و خواستار حمایت فرماندار، جامعه فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه برای ارتقای جایگاه این اداره و رونق‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان شد.

این دیدار در حالی برگزار شد که انتظار می‌رود مدیریت جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاوه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، ادبی و هنری شهرستان و ایجاد ارتباطی مؤثر با هنرمندان و فعالان رسانه‌ای، زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از پویایی و نشاط فرهنگی در پاوه باشد.