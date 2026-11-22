به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اجرای طرح نشان دار کردن مالیات و با هدف هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت پروژه های عمرانی، زیرساختی و توسعه ای، اعتبار مورد نیاز هفت پروژه مهم استان کردستان به طور کامل تأمین شده است.

وی با تشریح پروژه های تأمین اعتبارشده گفت: با پایان یافتن مهلت تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، هفت پروژه دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز، مجتمع فرهنگی و هنری سنندج، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره، بهسازی راه اصلی سنندج ـ مریوان ـ باشماق، کریدور بزرگراهی غرب کشور، میاندوآب ـ کرمانشاه و احداث، تکمیل، نوسازی و توسعه اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی کامیاران به صورت کامل با اعتبار مالی ۷ هزار ۳۲۰ میلیارد ریال تامین اعتبارشده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد: تأمین اعتبار کامل این هفت پروژه، گامی مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی، افزایش شفافیت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و تسریع روند توسعه و عمران استان کردستان است.