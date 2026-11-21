عرفات کرم، مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی، با انتقاد از رویکرد تقابلی در برابر حزب دمکرات کردستان، تأکید کرد که سرسختی در برابر این حزب دستاوردی ندارد و تنها با انعطاف و تفاهم می‌توان به نتایج بیشتری دست یافت.

به گزارش کردپرس، عرفات کرم، مسئول پرونده عراق در مقر بارزانی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سرسختی در برابر حزب دموکرات کردستان هیچ دستاوردی به همراه ندارد، اما با انعطاف و تفاهم می‌توان به نتایج بسیاری دست یافت.

وی با اشاره به دو جریان سیاسی که در مقاطعی ریاست دولت اقلیم کردستان و معاونت دوم ریاست پارلمان عراق را به دست آورده‌اند، اظهار داشت که یکی از این جریان‌ها به دلیل رویکرد سرسختانه در برابر حزب دموکرات، جایگاه خود را از دست داده و اکنون از این تصمیم پشیمان است.

عرفات کرم در پایان تأکید کرد که همین اشاره برای افراد آگاه کافی است.