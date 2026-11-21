«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق در دیدار با «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی عراق، ضمن بررسی وضعیت سیاسی عراق و تحولات اخیر منطقه‌ای؛ بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی تأکید کردند.



بە گزارش کردپرس «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، غروب امروز شنبه 30 آبان ماه جاری (21 نوامبر 2026) در شهر اربیل با «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، وضعیت سیاسی عراق و آخرین اتفاقات و تحولات منطقه‌ای؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این دیدار،که «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق نیز حضور داشت، درباره روابط میان اربیل و بغداد به رایزنی پرداختد. طرفین همچنین بر اهمیت تقویت همکاری و هماهنگی، و همچنین ضرورت حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده بر اساس قانون اساسی تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، اهمیت همکاری میان تمامی جریان‌های عراقی برای حفظ ثبات و امنیت کشور، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود.