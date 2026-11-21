مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگویی با شبکه «شمس» با انتقاد از مواضع و اقدامات ایران، تصریح کرد که تهران تاکنون نتوانسته است هیچ‌گونه توضیح یا توجیه قانع‌کننده‌ای برای حملات خود ارائه دهد.

به گزارش کردپرس مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگویی با شبکه «شمس» ضمن تأکید بر اینکه تصمیم نهایی درباره ساختار و شکل حکومت در اختیار مردم است، بر صیانت از وحدت کردستان و تداوم گفت‌وگوها برای حل مسائل پافشاری کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به تحولات سیاسی و نهادی اخیر، تصریح کرد که هیچ دری به روی گفت‌وگو و تعامل بسته نشده و فعال‌سازی مجدد پارلمان نیز علیه هیچ جریان و طرفی صورت نگرفته است.

مسرور بارزانی با برجسته‌سازی اهمیت همگرایی در فضای کنونی، «وحدت ملت کرد» را در اولویت نخست دانست و خاطرنشان کرد که مهم‌تر از هر مسئله دیگری، حفظ این وحدت و انسجام است.

وی همچنین از تداوم رایزنی‌ها و مذاکرات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که روند گفت‌وگوها برای رفع چالش‌ها و حل‌وفصل مسائل موجود ادامه یابد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر ضرورت صیانت از ساختار قانونی و سیاسی اقلیم، تصریح کرد که به هیچ وجه اجازه تقسیم کیان اقلیم کردستان داده نخواهد شد.

مسرور بارزانی همچنین با اشاره به حملات انجام‌شده علیه اقلیم کردستان، دولت فدرال عراق را مسئول جلوگیری از حملاتی دانست که از خاک این کشور علیه اقلیم صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مواضع و اقدامات ایران اظهار داشت که تهران تاکنون نتوانسته است هیچ‌گونه توضیح یا توجیه قانع‌کننده‌ای برای حملات خود ارائه دهد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان در پایان با دفاع از روندهای نهادین و قانونی اخیر خاطرنشان کرد که فعال‌سازی مجدد پارلمان نیز اقدامی اخلاقی در راستای حفظ مشروعیت نهادها بوده است.