علی حمه‌صالح، دبیر جنبش «موضع میهنی»، از آماده‌سازی یک پرونده قضایی از سوی دولت عراق برای پس‌گرفتن دو میدان راهبردی «کورمور» و «خورمله» از اقلیم کردستان خبر داد و هشدار داد که این اقدام به معنای واگذاری تمامی منابع گاز و برق و ۴۰ درصد از نفت اقلیم است.

علی حمه‌صالح در یک نشست خبری با اشاره به منابع اصلی انرژی اقلیم کردستان اظهار داشت: اقلیم کردستان متکی به سه منبع اساسی گاز، برق و نفت است که هر سه مورد به دو میدان «خورمله» و «کورمور» وابسته هستند.

دبیر جنبش موضع میهنی با استناد به اطلاعات خود از محتوای پرونده‌ای که دولت عراق تدوین کرده است، تصریح کرد: بغداد شکایتی را در دادگاه‌های عراق ثبت کرده و مدعی است که این دو میدان به «شرکت نفت شمال» تعلق دارند؛ بر این اساس، هر زمان که اراده کنند، این پرونده را در دادگاه یکسره کرده و از اقلیم کردستان می‌خواهند این دو میدان را تحویل دهد.

وی با هشدار درباره پیامدهای اقتصادی و حیاتی این پرونده تأکید کرد: تحویل دادن این دو میدان به معنای واگذاری کل گاز و برق و همچنین ۴۰ درصد از نفت اقلیم کردستان خواهد بود.

حمه‌صالح در پایان خاطرنشان کرد که احتمال دارد اقدام دولت مرکزی عراق میدان «عین‌زاله» و چند میدان دیگر را نیز در بر بگیرد، اما پرونده دو میدان اصلی کورمور و خورمله را از طریق مجاری قانونی فیصله خواهد داد.