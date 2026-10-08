انجام اقدامات مراقبتی در مرزها در ارتباط با طاعون/ جای نگرانی وجود ندارد

وزیر بهداشت در ارتباط با طاعون گفت: اقدامات مراقبتی در مرزهای کشور انجام می‌شود و دستورالعمل‌های لازم را به تمام مراکز بهداشتی و مرزهای کشور اعلام کرده‌ایم.

به گزارش کرد پرس، دکتر محمدرضا ظفرقندی در حاشیه آیین افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمام مراقبت‌ها و دستورالعمل‌های لازم را طی دو تا سه روز گذشته به مراکز خود اعلام کرده‌ایم. هیچ جای نگرانی در ارتباط با طاعون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مواردی درباره ابتلا به طاعون در روسیه گزارش شده و سازمان جهانی بهداشت به این موضوع ورود کرده است، گفت: تا به این لحظه، سازمان جهانی بهداشت به صورت رسمی اعلامی از این قضیه نکرده است. سازمان جهانی بهداشت در حال انجام بررسی‌های لازم است.

در بالاترین سطح درمان جامع سرطان کودکان قرار داریم

دکتر محمدرضا ظفرقندی امروز در آیین افتتاح مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان اظهار کرد: همه دست به دست هم داده‌ایم تا بتوانیم به مردم خدمت و نیاز آنها را مرتفع کنیم. این مرکز، اولین مجموعه دانشگاهی در زمینه درمان سرطان کودکان است.

او درباره مواجهه یک مادر کودک مبتلا با سرطان با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: افتتاح این مرکز همزمان با روز جهانی کودک است. دکتر عارف با یک مادر کودک مبتلا به سرطان مواجه شد که آن مادر از ارائه خدمات رضایت داشت. بر این باور هستم هیچ لحظه‌ای باشکوه‌تر از این باشد که مادر این کودک بگوید فرزند او خوب شده و از پزشکش تشکر کند. آنچه که برای انسان‌ها باقی‌می‌ماند، همین موارد است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه آموزش با طبابت همراه است، گفت: همراهی آموزش با طبابت در حوزه پزشکی افتخار به‌ حساب می‌آید. این آموزش و طبابت، معجونی است که می‌تواند نسل به نسل منتقل شود و به مردم ایران خدمت کند. خیر و برکت تمام زحمات، اقدامات و آموزش‌ها باید به مردم برسد و در ایران باشد.

او درباره فرد خیر سازنده مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان گفت: این خیر و خانواده او به حوزه سلامت بسیار خدمت کرده‌اند. بیمارستان کودکان حکیم حدود چهار سال پیش افتتاح شد و مرکز جامع و تشخیص سرطان کودکان نیز امروز افتتاح می‌شود.

سرطان کودکان به درمان جامع نیاز دارد

ظفرقندی درباره ماهیت سرطان کودکان گفت: سرطان کودکان بیشتر شامل انواع سرطان‌های خونی، لوسمی‌ها، لنفوم‌ها، تومورهای مغزی، نوروبلاستوما و سارکوم‌ است. بنابراین، سرطان کودکان به درمان جامع نیاز دارد.

او درباره درمان جامع سرطان کودکان توضیح داد: منظور از درمان جامع سرطان کودکان این است به شیمی‌درمانی،رادیوتراپی، جراحی، رایوتراپی، سلول‌درمانی و پیوند مغز استخوان نیاز دارد. این روزها، ایران در زمینه ارائه درمان جامع سرطان در بالاترین سطح قرار دارد. شاید هیچ نقطه نقص یا خللی در این مجموعه بزرگ جامع تشخیص و درمان سرطان برای ارائه خدمات چه به لحاظ لجستیک و نیروی انسانی وجود نداشته باشد

ظفرقندی درباره ضرورت تسخیص به موقع سرطان کودکان تصریح کرد: اگر سرطان اطفال زود تشخیص و درمان شود، بالای ۸۵ درصد بقای پنج‌ساله دارد. نجات دادن جان انسان همیشه ارزشمند است. این مرکز در مسیر نجات جان انسان‌ها حرکت می‌کند.

وزیر بهداشت گفت: سرطان می‌تواند یک خانواده را از پا در می‌آورد و آنها را آزار می‌دهد. باید سواد سلامت و مراقبت‌های سلامت را ارتقا دهیم تا بیماری را زود تشخیص دهیم.

او درباره عوامل محیط موثر بر سلامت گفت: عوامل محیطی باید در کانون توجه قرارگیرند که جزو بحث‌های اجتماعی هستند. ۱۰۰ هزار مرگ‌ومیر کودک در ارتباط با سرطان در عرصه سرطان جهان طی هر سال داریم، اما این تعداد در اثر آلودگی هوا حدود ۷۰۰ هزار کودک است.

وزیر بهداشت ادامه داد: در ارتباط با عوامل محیطی و تأثیر آن باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم این مشکلات را کم کنیم.