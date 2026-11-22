به گزارش کردپرس، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی افزود:رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز برای اقامه قسط در جهان جان عزیز خود را فدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب حق مردم حتی در تحصیل، آب بهداشتی و موارد بسیار کوچک نادیده گرفته می شد، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا همه امکانات را به همه مردم ارائه کرده است که باید قدردان این نظام باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حاکم اسلامی از طریق دادستان حقوق اشخاصی را احقاق می کند که قادر به اقدام نیستند، اظهار کرد: در نظام اسلامی باید قوه قضاییه توجه بیشتری به احقاق حقوق افراد بی پناه داشته باشد.

حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان را مدعی العموم نسل های آینده نیز دانست و گفت: حمایت از تولیدکننده سالم و سرمایه گذار خوش نیت و درست کار، برخورد با فساد در هر جایگاه و با وجود دارابودن هر تریبون و تلاش برای اعتمادسازی در بین اقشار مختلف مردم از جمله وظایف قوه قضاییه به ویژه دادستان است.

وی با اشاره به بیان برخی مشکلات توسط اقشاری نظیر هنرمندان و فیلمسازان افزود: بیان مشکلات باید همراه با ارائه پیشنهاد برای خروج از آنها باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه آذربایجان غربی از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است، اضافه کرد: این استان نباید بیکار داشته باشد و اگر بیکار خلافی مرتکب شد، با توجه به این همه ظرفیت ما مسئول هستیم و باید برای تسهیل امور همه توان خود را به کار بگیریم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این آیین با اشاره به لزوم رعایت تقوا و خداترسی توسط مسوولان در نظام اسلامی گفت: تقوا در همه عرصه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی افزود: همچنین باید عبادت شبانه و خلوت کردن با خداوند در تاریکی شب برای عبادت و یاری جستن از خداوند در دستور کار همه مسوولان قرار گیرد تا در خدمت رسانی به مردم از خدا کمک بگیرند.

در این آیین با قدردانی از خدمات حسین مجیدی، دادستان پیشین، مهدی خدادادی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب ارومیه، مرکز آذربایجان غربی معرفی شد.