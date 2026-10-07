محمود آلیناک، سیاست‌مدار کُرد که به‌دلیل انتشار مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳ با اتهام «تحریک مردم به کینه و دشمنی» محاکمه می‌شود، اکنون به‌دلیل مطالبی که در نخستین جلسه دادگاه در دفاع از خود بیان کرده، با پرونده‌ای جداگانه و همان اتهام روبه‌رو شده است.

به گزارش کردپرس، دادستانی قارص پیش‌تر علیه محمود آلیناک به‌دلیل مقاله‌ای با عنوان «زمان مردن در مخمور» که در سال ۲۰۲۳ نوشته شده بود، به اتهام «تحریک مردم به کینه و دشمنی» پرونده تشکیل داده بود.

نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده اول اکتبر در شعبه دوم دادگاه کیفری قارص برگزار شد. پس از پایان جلسه، دادستانی به‌دلیل اظهارات آلیناک در متن دفاعیه‌اش، تحقیق دیگری را با همان عنوان اتهامی آغاز کرد و علیه او پرونده جداگانه‌ای گشود.

به نوشته آرتی گرچک آلیناک در دفاعیات خود تشکیل پرونده به‌دلیل انتشار مقاله‌اش را غیرقابل‌قبول و مصداق مجازات آزادی بیان دانست: «دولت را در برابر دادگاه عدالت تاریخ متهم می‌کنم. دولتی که مدام از قانون و دموکراسی سخن می‌گوید، مرا با اجبار به دادگاه آورد. اکنون این آزادی اندیشه است که بر صندلی متهم نشسته است.»

این سیاست‌مدار کُرد در ادامه روند محاکمه خود را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «نمایشی که حتی کلاغ‌ها را به خنده می‌اندازد» توصیف کرد.

قوانین و دستگاه قضایی حکومت تان را به رسمیت نمی‌شناسم

آلیناک همچنین دستگاه قضایی ترکیه را به ناتوانی در برگزاری محاکمه‌ای منصفانه متهم کرد و گفت دولت طی یک قرن گذشته، هم در کردستان ترکیه و هم در دیگر مناطق کشور، سیاست سرکوب و ارعاب را متناسب با شرایط هر دوره ادامه داده است.

او افزود: «این وضعیت نوع تازه‌ای از اسارت است که با شرایط زمانه سازگار شده و من نیز خود را اسیر این نظام مدرن می‌دانم. به همین دلیل، دستگاه قضایی و قوانین دولت برای من فاقد اعتبار و در حکم امر ناموجود است و آنها را به رسمیت نمی‌شناسم.»

پرونده دوم آلیناک نیز با اتهام «تحریک مردم به کینه و دشمنی» تشکیل شده است. در گزارش منتشرشده، جزئیاتی درباره زمان برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.