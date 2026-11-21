به گزارش کردپرس، رضا رحمانی صبح امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف این مصوبه، تاکید کرد: مفاد این تصمیم باید به‌صورت روشن به کشاورزان ابلاغ شود تا فعالان بخش کشاورزی با آگاهی از الزامات موجود، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

او همچنین با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، افزود: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر از الزامات احیای دریاچه ارومیه است.



استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه به حوزه کشاورزی مرتبط است، افزود: اجرای تعهدات و برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش باید با جدیت دنبال شود.



رحمانی در پایان، کاهش مصرف آب و حرکت به سمت جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر به‌جای کشت محصولات پرآب‌بر را از اولویت‌های بخش کشاورزی برشمرده و اضافه کرد: مدیریت الگوی کشت و اصلاح شیوه‌های تولید باید متناسب با شرایط منابع آبی استان مورد توجه قرار گیرد.





