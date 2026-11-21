بر اساس داده‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، در انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو در مجموع ۴۱۱ هزار و ۶۸ رأی در استان‌های سلیمانیه و حلبچه کسب کردند؛ این میزان معادل ۲۷ درصد از کل واجدان شرایط رأی دادن و ۳۶ درصد از دارندگان کارت بایومتریک معتبر بوده است.

کردپرس

دراو میدیا در گزارشی آماری، تعداد و نسبت آرای اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو را در استان‌های سلیمانیه و حلبچه در انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان، برگزارشده در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش و با استناد به داده‌های کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، مجموع واجدان شرایط رأی دادن در دو استان سلیمانیه و حلبچه یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۵۲ نفر بوده است که از این تعداد، یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۳۲۵ نفر، معادل ۷۷ درصد، کارت بایومتریک خود را تمدید کرده و واجد شرایط مشارکت در انتخابات بوده‌اند.

مجموع آرای اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو در این دو استان ۴۱۱ هزار و ۶۸ رأی بوده که شامل ۲۶۹ هزار و ۸۸۹ رأی برای اتحادیه میهنی و ۱۴۱ هزار و ۱۷۹ رأی برای جنبش نسل نو است.

بر این اساس، آرای این دو جریان سیاسی در مجموع معادل ۲۷ درصد از کل واجدان شرایط رأی دادن در سلیمانیه و حلبچه بوده است؛ در مقابل، ۷۳ درصد از واجدان شرایط، معادل یک میلیون و ۸۵ هزار و ۸۴ نفر، به این دو جریان رأی نداده‌اند.

همچنین در مقایسه با دارندگان کارت بایومتریک معتبر، اتحادیه میهنی و نسل نو ۳۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند و ۶۴ درصد، معادل ۷۳۶ هزار و ۲۵۷ نفر، به این دو جریان رأی نداده‌اند.

در توضیح این آمار آمده است که منظور از افرادی که به اتحادیه میهنی و نسل نو رأی نداده‌اند، صرفاً تحریم‌کنندگان انتخابات نیستند؛ بلکه رأی‌دهندگان به سایر جریان‌ها، آرای باطله و افرادی را نیز شامل می‌شود که در انتخابات مشارکت نکرده‌اند.