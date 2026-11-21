هیئتی از حزب دمکرات کردستان برای دیدار با هیئت دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان وارد مقر این حزب در اربیل شد. این نشست در پی تماس سیداد بارزانی با بافل طالبانی و در بحبوحه تشدید اختلافات دو حزب بر سر تشکیل دولت اقلیم کردستان و فعال‌سازی پارلمان برگزار می‌شود.

به گزارش کردپرس، هیئتی از حزب دموکرات کردستان ساعاتی پیش وارد مقر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در اربیل شد تا با هیئتی از دفتر سیاسی این حزب دیدار و گفت‌وگو کند.

ریباز بیرکوتی، مسئول دفتر اتحادیه میهنی در اربیل، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری نشستی در سطح دفاتر سیاسی دو حزب خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست با موفقیت پیش برود.

وی همچنین تأکید کرد که همه طرف‌ها باید در جهت مثبت پیش رفتن مذاکرات تلاش کنند.

این دیدار در حالی برگزار می‌شود که خبرگزاری خندان پیش‌تر به نقل از منابع خود گزارش داده بود سیداد بارزانی، برادر مسعود بارزانی و از نزدیکان وی، به درخواست مسعود بارزانی با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تماس گرفته و خواستار برگزاری نشست میان هیئت‌های دفاتر سیاسی دو حزب شده است.

تحرکات سیاسی اخیر میان اربیل و سلیمانیه در شرایطی صورت می‌گیرد که روند سیاسی اقلیم کردستان با بن‌بست مواجه شده و اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، به‌ویژه بر سر تشکیل دولت اقلیم و پرونده پارلمان، تشدید شده است.

در چهارم نوامبر، حزب دموکرات کردستان و جریان‌های نزدیک به آن نشست فعال‌سازی پارلمان کردستان را برگزار کردند؛ اقدامی که با واکنش و اعتراض اتحادیه میهنی همراه شد. این حزب اعلام کرد تصمیم مذکور را به رسمیت نمی‌شناسد و هم‌زمان از احتمال خروج از دولت اقلیم و اتخاذ اقدامات مشابه در برابر حزب دموکرات سخن گفت.

پیش‌تر هێمن هورامی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات، نیز آمادگی این حزب برای برگزاری نشست با اتحادیه میهنی را اعلام کرده بود.