سرویس کردستان ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از بررسی ۲۸ طرح در حوزه‌های معدن، گردشگری، کشاورزی، شیلات، حمل‌ونقل و انبارداری در کارگروه زیربنایی استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی و انجام استعلام‌های لازم برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شده است.

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: طرح‌های مطرح‌شده در کارگروه زیربنایی پس از انجام استعلام از دستگاه‌های مرتبط و بررسی کارشناسی، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه ارجاع می‌شوند و مصوبات این شورا نیز پس از طی مراحل قانونی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت دقت در بررسی درخواست‌ها افزود: تصمیم‌گیری در این جلسات تأثیر مستقیمی بر روند توسعه استان دارد و فرصت مناسبی برای تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تشریح عملکرد کارگروه زیربنایی در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در مجموع ۲۸ طرح، با احتساب یک پرونده باقی‌مانده از جلسه ۲۸ مردادماه امسال، در حوزه‌های مختلف بررسی و برای طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده شده است.

قادری با بیان اینکه همه درخواست‌های مطرح‌شده در کارگروه لزوماً به تصویب نمی‌رسند، ادامه داد: برخی طرح‌ها به دلیل نقص مدارک یا ایراد در شرایط اجرایی به متقاضیان بازگردانده می‌شوند تا پس از اصلاح نواقص، مجدداً در کارگروه مورد بررسی قرار گیرند.

وی در ادامه به ضوابط واگذاری زمین‌های دولتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین به دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد فضاهایی مانند مدارس و مجموعه‌های ورزشی، پس از تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی انجام می‌شود، اما واگذاری زمین به بخش خصوصی تابع ضوابط مزایده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: در واگذاری زمین به بخش خصوصی، پس از تصویب موضوع در شورای برنامه‌ریزی و توسعه، فراخوان عمومی منتشر می‌شود و متقاضیان در فرآیند مزایده شرکت می‌کنند که در این مرحله، بالاترین پیشنهاد قیمت ملاک انتخاب برنده خواهد بود.

قادری بیان کرد: متقاضیانی که بتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه موافقت اصولی طرح خود را ارائه کنند نیز امکان حضور در فرآیند رقابت و مزایده را خواهند داشت تا زمین‌های دولتی در چارچوب ضوابط قانونی در مسیر تولید و اشتغال استان قرار گیرد.

ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز با اشاره به برخی ابهامات در روند بررسی طرح‌ها در کارگروه‌های تخصصی اظهار کرد: مسائل و ملاحظات اجرایی باید با هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع ابهام‌ها تصمیم‌گیری شود.

ارسلان ازهاری با اشاره به موضوع تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی افزود: سرمایه‌گذاران باید پیش از آغاز فرآیندهای اداری، اطلاعات دقیقی درباره وضعیت زمین، کاربری آن و شرایط اتصال به شبکه برق داشته باشند تا در ادامه مسیر با تصمیم‌ها و الزامات متفاوت و متناقض مواجه نشوند.

وی ادامه داد: اگر قرار است متقاضی ابتدا برای دریافت مجوز اقدام کند یا در مزایده شرکت کرده و پس از برنده شدن زمین مشخصی به وی اختصاص یابد، لازم است فرآیند و الزامات آن از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام شود؛ چراکه ابهام در این زمینه می‌تواند موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان پیشنهاد کرد نمایندگان دستگاه‌های مسئول و بخش‌های اقتصادی استانداری در جلسات مرتبط حضور داشته باشند تا مسائل و موانع اجرایی در همان مراحل اولیه بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

ازهاری در بخش دیگری از سخنانش به ضوابط صدور پروانه ساخت‌وساز در محدوده و حریم شهرها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ضوابط و مقررات طرح جامع هر شهر مبنای تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وساز در محدوده و حریم آن است و دستگاه‌های مسئول باید بر اساس این مقررات اقدام کنند.

وی با اشاره به تفاوت مرجع صدور پروانه در مناطق مختلف بیان کرد: پروانه‌های مربوط به محدوده و حریم شهرها از سوی شهرداری صادر می‌شود، اما در مناطق خارج از حریم شهرها، بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه را بر عهده دارند.