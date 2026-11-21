سرویس آذربایجان غربی-عملیات اجرایی فاز نخست پروژه ساماندهی مجموعه گردشگری چشمه ثریا و احداث پل گردشگری، با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، سردار احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان منطقه آغاز شد.

به گزارش کردپرس، از منطقه آزاد ماکو،‌ این پروژه با اعتبار اولیه ۴۸ میلیارد تومان و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی ظرفیت‌های طبیعی منطقه و تسهیل دسترسی گردشگران به مجموعه چشمه ثریا اجرا می‌شود.

بر اساس مشخصات فنی پروژه، پل گردشگری چشمه ثریا به طول ۷۶ متر و عرض متغیر ۳ تا ۶ متر احداث خواهد شد و مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن ۱۲ ماه است.

اجرای این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو و فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی و با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از مرزبانی دنبال می‌شود.

چشمه ثریا به واسطه موقعیت جغرافیایی و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی کم‌نظیر، یکی از جاذبه‌های ارزشمند منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود و اجرای این پروژه می‌تواند زمینه را برای توسعه گردشگری، افزایش حضور گردشگران و بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های طبیعی منطقه فراهم کند.

آغاز این پروژه، گامی دیگر در مسیر تبدیل ظرفیت‌های بالقوه منطقه آزاد ماکو به فرصت‌های بالفعل گردشگری و اقتصادی است.