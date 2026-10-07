رئیس حزب حرکت ملی‌ ترکیه، خواستار نامزدی دوباره رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری شد و اعلام کرد در صورت موافقت اردوغان و فراهم‌شدن زمینه قانونی از سوی پارلمان، نامزد ائتلاف جمهور بار دیگر او باشد.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی رئیس حزب حرکت ملی‌ ترکیه، در سخنانی در نشسن فراکسیون حزب در مجلس تداوم ریاست‌جمهوری اردوغان برای یک دوره دیگر، در شرایط تحولات داخلی و منطقه‌ای، را به سود ترکیه دانست.

او با اشاره به احتمال انتخاب اردوغان برای سومین دوره ریاست‌جمهوری گفت: «خواسته و مطالبه ما این است که اگر رئیس‌جمهور صلاح بداند و مجلس ترکیه نیز اراده قانونی خود را در این جهت نشان دهد، نامزد ریاست‌جمهوری ائتلاف جمهور بار دیگر رجب طیب اردوغان باشد.»

باغچه‌لی استدلال کرد ترکیه در دوره‌ای حساس از تحولات جهانی و منطقه‌ای قرار دارد و به مدیری با تجربه نیازمند است. او گفت تجربه لازم برای اداره این دوره در اختیار اردوغان و ساختار ائتلاف جمهور قرار دارد و تغییر مسیر سیاسی می‌تواند به روندهای جاری آسیب بزند.

رئیس حزب حرکت ملی‌ بخش دیگری از سخنان خود را به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اختصاص داد و پیش‌بینی کرد تحولات مربوط به این روند در سال جدید قانون‌گذاری شدت گیرد.

او گفت در دوره پیش‌ رو باید بستر سیاسی و حقوقی این روند تقویت شود و هم‌زمان، افزایش استانداردهای دموکراتیک، تقویت ظرفیت نهادی حاکمیت قانون، تثبیت همگرایی اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

باغچه‌لی فعالیت کمیته‌های تشکیل‌شده براساس قانون شماره ۷۵۹۵، فراهم‌کردن شرایط اجرای این قانون، نظارت بر روند و تصویب مقررات تکمیلی را از مهم‌ترین موضوعات پیش‌ روی پارلمان دانست.

او از نمایندگان خواست دوره جدید فعالیت پارلمان را از مجادلات روزمره سیاسی فراتر ببرند و آن را به دوره‌ای برای اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری درباره آینده میان‌مدت و بلندمدت ترکیه تبدیل کنند.

رئیس حزب حرکت ملی‌ در ادامه از نظام ریاست‌جمهوری دفاع کرد و دولت‌های ائتلافی دوران نظام پارلمانی را عامل بی‌ثباتی و کندی تصمیم‌گیری توصیف کرد.

او گفت در فاصله آغاز نظام چندحزبی در سال ۱۹۴۶ تا اجرای نظام ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۸، تعداد ۵۱ دولت در ترکیه تشکیل شد که میانگین عمر آنها یک سال و پنج ماه بود.

باغچه‌لی سپس از طرحی با عنوان «راهبرد باران» سخن گفت که هدف اصلی آن، حفظ ثبات سیاسی، ادامه نظام ریاست‌جمهوری و تداوم همکاری در چارچوب ائتلاف جمهور عنوان شده است.

به گفته او، موفقیت این راهبرد به حفظ دستاوردهای نظام ریاست‌جمهوری و ادامه همکاری سیاسی میان حزب حرکت ملی‌گرا و حزب عدالت و توسعه بستگی دارد.

باغچه‌لی در پایان گفت مسئولیت‌هایی که اردوغان تاکنون برعهده گرفته و ظرفیت سیاسی و راهبردی ایجادشده در دوره او، ادامه ریاست‌جمهوری وی را برای ترکیه و منطقه ضروری کرده است.