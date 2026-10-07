اردوگاه خانواده های اعضای داعش همچنان تحت کنترل کردها است

خبرگزاری فرانسه:

سرویس جهان- یک مقام کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است بیش از ۲۲۰۰ نفر از اعضای خانواده افراد مظنون به عضویت در داعش همچنان در اردوگاه روژ در استان حسکه تحت کنترل نیروهای کرد قرار دارند و انتقال مدیریت این اردوگاه به دولت سوریه هنوز نهایی نشده است.

به گزارش کردپرس، خبرگزاری فرانسه به نقل از حکمیه ابراهیم، یکی از مسئولان اردوگاه روژ، گزارش داد که این اردوگاه ۷۲۹ خانواده وابسته به داعش را در خود جای داده است که بیش از ۲۲۰۰ نفر از بیش از ۵۰ ملیت را شامل می‌شوند. اتباع روسیه بزرگ‌ترین گروه ساکنان خارجی اردوگاه را تشکیل می‌دهند و اتباع فرانسه، ترکیه، آلمان، تونس و مراکش نیز در میان آنها حضور دارند.

او گفت که با وجود توافق ژانویه میان نیروهای کرد و دولت دمشق برای ادغام نیروهای کرد و نهادهای تحت اداره آنها در ساختار دولت سوریه، تاکنون تغییری در مدیریت اردوگاه روژ ایجاد نشده است.

دو مقام دولت سوریه نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند که روند انتقال مدیریت اردوگاه به دمشق در حال انجام است، اما نهایی شدن آن به زمان بیشتری نیاز دارد. یکی از این مقام‌ها که نخواست نامش فاش شود، گفت انتقال مدیریت اردوگاه روژ مانند سایر نهادهای تحت اداره کردها در حال انجام است و به دلیل ابعاد «انسانی و سیاسی» و همچنین ارتباط این پرونده با کشورهای خارجی، روند انتقال پیچیده است.

یک مقام وزارت کشور سوریه نیز اردوگاه روژ را بخشی از یک «پرونده کلی» دانست که دولت در حال بررسی آن است.

اردوگاه روژ آخرین اردوگاه تحت کنترل نیروهای کرد در شمال شرق سوریه است. نیروهای کرد در جریان تشدید درگیری‌های نظامی میان دمشق و نیروهای کرد در سال جاری از اردوگاه الهول عقب‌نشینی کردند و پس از خروج بیشتر ساکنان، از جمله اتباع خارجی، مقام‌های سوری اردوگاه را تعطیل کردند.

در میان ساکنان روژ، شمیمه بیگم، شهروند سابق بریتانیا، نیز حضور دارد که پس از سفر به سوریه در نوجوانی برای ازدواج با یکی از اعضای داعش، تابعیت بریتانیایی خود را از دست داد.

توافق ادغام نیروهای کرد و دمشق در ژانویه پس از پیشروی نظامی دولت سوریه و واگذاری بخش‌هایی از مناطقی که نیروهای کرد در جریان جنگ علیه داعش در اختیار گرفته بودند، حاصل شد. در ماه اوت نیز مظلوم عبدی، فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، از انحلال این نیروها خبر داد و به عنوان مشاور احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، منصوب شد.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آمریکا در ماه فوریه بیش از ۵۷۰۰ زندانی داعش از بیش از ۶۰ کشور را که سال‌ها در زندان‌های تحت اداره نیروهای کرد نگهداری می‌شدند، به عراق منتقل کرد.