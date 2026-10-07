دم پارتی در سالگرد اعتراضات کوبانی: حقیقت همچنان روشن نشده

دم پارتی در دوازدهمین سالگرد اعتراضات ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴، ضمن گرامیداشت جان‌باختگان این رخدادها، خواستار تحقیق همه‌جانبه درباره حوادث آن روزها، اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و آزادی سیاست‌مداران زندانی پرونده کوبانی شد.

به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، یاد جان‌باختگان اعتراضاتی را گرامی داشت که هم‌زمان با حملات داعش به کوبانی در روزهای ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ برگزار شد.

دم پارتی اعلام کرد با وجود گذشت ۱۲ سال، درخواست‌ها برای روشن‌شدن تمامی ابعاد این رخدادها بی‌پاسخ مانده و حقیقت آنچه در جریان اعتراضات روی داده، همچنان آشکار نشده است.

این حزب در بیانیه خود نوشت: «شهروندانی را که در اعتراضات ۶ تا ۸ اکتبر و هنگام همبستگی با مردم کوبانی در برابر حملات داعش جان خود را از دست دادند، با احترام یاد می‌کنیم.»

دم پارتی در ادامه به محاکمه شماری از سیاست‌مداران کُرد در پرونده کوبانی اشاره کرد و گفت به‌جای بررسی همه‌جانبه حوادث، برای سیاست‌مدارانی از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رؤسای مشترک پیشین HDP، و اعضای شورای مرکزی این حزب پرونده قضایی تشکیل شد.

این حزب پرونده کوبانی را «پرونده‌ای توطئه‌آمیز» توصیف کرد و افزود احکام صادرشده در این پرونده در مجموع به صدها سال حبس می‌رسد.

دم پارتی تأکید کرد در دوره‌ای که از آن با عنوان «روند صلح و جامعه دموکراتیک» یاد می‌شود، ادامه بازداشت‌ها و محاکمه‌های مربوط به پرونده کوبانی با هدف دستیابی به صلح اجتماعی سازگار نیست.

در بیانیه این حزب آمده است: «برای تأمین صلح اجتماعی و پایان‌دادن به محاکمه‌های ناعادلانه و غیرقانونی، باید حکم دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا شود و افرادی که در پرونده کوبانی محاکمه شده‌اند، بی‌درنگ آزادی خود را به دست آورند.»

دم پارتی همچنین روشن‌شدن تمامی ابعاد رخدادهای ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ و اجرای عدالت را برای ایجاد صلح اجتماعی و آینده‌ای دموکراتیک ضروری دانست.

این حزب در پایان بیانیه اعلام کرد تلاش خود را برای آشکارشدن حقیقت، تحقق عدالت و آزادی ادامه خواهد داد.