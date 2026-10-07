۲ کشته و سه مصدوم در تصادف محور سقز–مریوان

سرویس کردستان - بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور سقز–مریوان، جنب روستای کچل منگان، ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش کرد پرس، در این حادثه که در محور سقز– مریوان و در محدوده جنب روستای کچل منگان رخ داد، ۲ نفر از سرنشینان خودروها به نام های «ر.ا» و «ا.س» بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

همچنین سه نفر دیگر در این سانحه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای فوریت های پزشکی به بیمارستان شفای سقز منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است.