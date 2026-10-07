سرویس سوریه - «سیپان حمو» معاون وزیر دفاع سوریه در امور مناطق شرقی با تأکید بر اینکه توافق میان کُردها و دولت موقت سوریه مشروط به تأمین امنیت و عدالت اجتماعی برای کُردهاست، هشدار داد که هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن کُردها با واکنش جدی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش کردپرس، «سیپان حمو» معاون وزیر دفاع دولت موقت سوریه در امور مناطق شرقی، در گفت‌وگویی با مجله آمریکایی فارن پالیسی درباره روند توافق و یکپارچه‌سازی نیروهای کُرد با ساختار دولت موقت سوریه اظهار داشت که این روند در شرایط کنونی به منبع مهمی از قدرت تبدیل شده و جایگاه دولت سوریه را در مرحله گذار سیاسی تقویت کرده است.

حمو با اشاره به وجود هماهنگی و درک متقابل میان طرف کُرد و دولت موقت سوریه در مرحله کنونی، تأکید کرد که این توافق ملی مشروط است و تأمین امنیت واقعی و عدالت اجتماعی برای مردم کُرد باید در چارچوب‌های اصلی آینده سوریه تضمین شود.

وی همچنین از برخی جریان‌ها و گروه‌های داخلی انتقاد کرد و مدعی شد که این گروه‌ها از نظر سیاسی و ایدئولوژیک در طول زمان مواضع خود را تغییر داده‌اند. حمو گفت برخی از این جریان‌ها در گذشته بخشی از میراث حزب بعث بوده و بعدها به داعش پیوسته‌اند و اکنون تلاش می‌کنند فضای تازه‌ای برای به حاشیه راندن کُردها ایجاد کنند.

معاون وزیر دفاع سوریه در امور مناطق شرقی افزود که این جریان‌ها تلاش دارند نمادهای کُردی و ملی را هدف قرار داده و گروه‌های مختلف منطقه را در برابر یکدیگر قرار دهند تا فرصت‌های موجود برای برقراری صلح از بین برود.

حمو در پایان این گفت‌وگو با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که اجازه نخواهند داد مردم کُرد در سوریه به هدف سوءاستفاده جریان‌های مختلف تبدیل شوند. وی گفت کُردها طرفدار صلح هستند، اما همه طرف‌ها باید نسبت به اقدامات خود آگاه باشند.

وی همچنین تأکید کرد که حفظ دستاوردهای مردم کُرد در سوریه برای آنان یک خط قرمز است و اظهار داشت که در صورت تلاش برای به حاشیه راندن کُردها، «میز را بر سر همه برمی‌گردانیم» و اجازه هیچ‌گونه سازشی درباره این دستاوردها را نخواهند داد.