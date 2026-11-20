به گزارش کردپرس، افزایش قیمت گازوئیل و محدودیت منابع مالی، شرایط زندگی ساکنان شهر کوبانی در مناطق کُردنشین سوریه را دشوارتر کرده است و برخی خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در خرید سوخت، ناچارند برای مقابله با سرما از پتو استفاده کنند و در خانه‌هایی بدون امکانات گرمایشی زندگی کنند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، میاده کنجو، یکی از ساکنان کوبانی که به بیماری سرطان مبتلاست، برای تأمین هزینه‌های زندگی فرزندانش ناچار به کار کردن در یک مغازه کوچک است. وی در گفت‌وگو با این آژانس خبری با اشاره به مشکلات اقتصادی خود گفت که درآمدش حتی برای تأمین نیازهای اولیه خانواده کافی نیست و افزایش قیمت سوخت، شرایط زندگی وی را دشوارتر کرده است.

کنجو همچنین اظهار داشت که به دلیل ناتوانی در خرید سوخت، برای مقابله با سرما از پتو استفاده می‌کند و در شرایطی که به درمان نیاز دارد، با دشواری تأمین هزینه‌های دارو و گرمایش روبه‌رو است.

وی با اشاره به وضعیت مشابه بسیاری از خانواده‌های ساکن کوبانی، از مسئولان خواست با کاهش قیمت گازوئیل و سوخت گرمایشی، امکان تأمین نیازهای اولیه خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کنند.

افزایش هزینه‌های گرمایش در آستانه فصل سرما، در حالی به یکی از مشکلات معیشتی ساکنان شمال و شرق سوریه تبدیل شده است که بسیاری از خانواده‌ها هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، با دشواری تأمین مواد غذایی و سایر نیازهای ضروری زندگی نیز مواجه هستند.