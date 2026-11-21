سرویس کردستان ـ معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور از ثبت‌نام حدود ۲۷۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه ساماندهی این نیروها خبر داد و گفت: دولت با هدف حذف واسطه‌ها در پرداخت حقوق، در حال فراهم کردن مقدمات واریز مستقیم دریافتی این کارکنان به حساب بانکی خودشان است.

به گزارش کرد پرس، سیدفاضل موسوی در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در سنندج، در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح سازوکار پرداخت حقوق آنان از برنامه‌های در حال پیگیری دولت است و در همین راستا، فرآیند شناسایی و ثبت اطلاعات این کارکنان آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون بین ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی در سامانه پیش‌بینی‌شده ثبت‌نام کرده‌اند و دولت در تلاش است با تکمیل مراحل اجرایی و هماهنگی‌های لازم، حقوق این افراد را مستقیماً به حساب بانکی آنان واریز کند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های واسطه در فرآیند به‌کارگیری نیروهای شرکتی بیان کرد: حذف این شرکت‌ها و ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای مشمول، از موضوعاتی است که مجلس نیز بر آن تأکید دارد و دولت برای اجرای آن در صورت تصویب قانون، آمادگی همکاری دارد.

موسوی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح به پشتوانه قانونی نیاز دارد، بیان کرد: دولت در شرایط کنونی با محدودیت‌هایی از نظر مقررات موجود مواجه است و برای عبور از این موانع، لازم است مجلس با تصویب قوانین مورد نیاز، زمینه اجرای کامل طرح را فراهم کند.

وی تأکید کرد: پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای ثبت‌نام‌شده، نخستین اقدام در مسیر ساماندهی این گروه از کارکنان دولت محسوب می‌شود و دولت بر اساس دستور رئیس‌جمهور، پیگیری این موضوع را در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درباره علت تأخیر در اجرای پرداخت مستقیم حقوق نیز گفت: پیش‌بینی شده بود دریافتی نیروهای شرکتی همزمان با کارکنان رسمی دولت پرداخت شود، اما ناهماهنگی‌های بانکی مانع تحقق این برنامه در زمان مقرر شد.

موسوی افزود: موضوع از طریق هماهنگی با خزانه در حال پیگیری است تا پس از رفع موانع اجرایی، حقوق افرادی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، بدون واسطه به حساب شخصی آنان واریز شود.

وی در ادامه به تفاوت میان آمار اعلام‌شده نیروهای شرکتی و تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده اشاره کرد و گفت: در برآوردهای قبلی، شمار این نیروها حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، در حالی که تاکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را در سامانه به ثبت رسانده‌اند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با ابراز نگرانی از ثبت‌نام نکردن بخش قابل توجهی از نیروهای مشمول اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۰۰ هزار نفر از افرادی که پیش‌تر در شمار نیروهای شرکتی قرار داشتند، هنوز به دلایل مختلف در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند.

موسوی یادآور شد: اولویت فعلی دولت، نهایی کردن فرآیند پرداخت مستقیم حقوق ثبت‌نام‌کنندگان است و همزمان تلاش می‌شود با پیگیری‌های لازم، وضعیت سایر نیروهای شرکتی نیز مشخص شود.