به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR) هم‌زمان با روز جهانی کودک، در بیانیه‌ای اعلام کرد که از آغاز بحران سوریه در مارس ۲۰۱۱ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۳۰ هزار و ۷۵۶ کودک در این کشور به‌صورت غیرقانونی کشته شده‌اند. این نهاد همچنین مرگ ۲۳۲ کودک بر اثر شکنجه در مراکز بازداشت و ثبت ۵ هزار و ۳۷۲ پرونده مربوط به بازداشت خودسرانه، بازداشت و ناپدیدسازی اجباری کودکان را مستند کرده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای حکومت پیشین سوریه به ریاست بشار اسد مسئول کشته شدن ۲۳ هزار و ۱۴۶ کودک، معادل ۷۵.۳ درصد از مجموع کودکان جان‌باخته در این کشور بوده‌اند. همچنین ۲۲۲ مورد از مرگ کودکان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌های وابسته به حکومت پیشین ثبت شده است.

این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۶ و تا زمان انتشار این بیانیه، کشته شدن ۱۱۷ کودک در سوریه را مستند کرده است. این موارد شامل حوادث تیراندازی، انفجارها و انفجار بقایای مهمات جنگی بوده است. در برخی از این حوادث، به دلیل نبود شواهد کافی، امکان شناسایی عاملان و مسئولان حملات وجود نداشته است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در بخش دیگری از گزارش خود به خطرات ناشی از مین‌ها و مهمات منفجرنشده اشاره کرد و اعلام کرد که از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، دست‌کم ۱۶۱ کودک در حوادث مرتبط با مین‌های زمینی، مهمات خوشه‌ای و بقایای مهمات منفجرنشده جان باخته‌اند. ده‌ها کودک دیگر نیز در این حوادث زخمی شده‌اند.

به گفته این سازمان، برخی از این حوادث در زمین‌های کشاورزی، مناطق چرای دام، اطراف مناطق مسکونی و محل‌های بازی کودکان رخ داده است. کودکانی که در این حوادث دچار قطع عضو یا معلولیت‌های دائمی شده‌اند نیز به جراحی، اندام‌های مصنوعی، توان‌بخشی و حمایت‌های روانی بلندمدت نیاز دارند.

SOHR تأکید کرد که آمارهای منتشرشده، حداقل مواردی را شامل می‌شود که این سازمان توانسته با بررسی و راستی‌آزمایی مستند کند و احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بیش از ارقام اعلام‌شده باشد.

این دیده‌بان در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از حقوق کودکان در سوریه، خواستار روشن شدن سرنوشت کودکان ناپدیدشده، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق آنان و فراهم کردن دسترسی کودکان به آموزش، خدمات درمانی و حمایت‌های قانونی شد. همچنین بر ضرورت جبران خسارت خانواده‌های قربانیان و ارائه خدمات درمانی و توان‌بخشی به کودکان آسیب‌دیده تأکید کرد.

روز جهانی کودک هر سال در ۲۰ نوامبر برگزار می‌شود و بر حقوق اساسی کودکان از جمله حق زندگی، آموزش، سلامت و برخورداری از امنیت و حمایت تأکید دارد.