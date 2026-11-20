به گزارش کردپرس، «جوان عیسو» از مسئولان کمیته آوارگان سره‌کانی، اعلام کرد که از زمان آغاز روند بازگشت آوارگان در ۱۰ آگوست ۲۰۲۶، حدود چهار هزار نفر از مجموع بیش از ۸۰ هزار آواره این منطقه به محل زندگی خود بازگشته‌اند. به گفته وی، روند بازگشت تاکنون در قالب هشت کاروان انجام شده، اما شمار زیادی از آوارگان همچنان در انتظار فراهم شدن شرایط مناسب برای بازگشت هستند.

جوان عیسو در گفت‌وگو با آژانس خبری هاوار با انتقاد از عملکرد طرف‌های مسئول در پرونده بازگشت آوارگان، گفت که تاکنون هیچ راهبرد روشن و جامعی برای تضمین بازگشت امن و با کرامت تمامی ساکنان آواره‌شده تدوین نشده است. وی افزود که افرادی نیز که تاکنون بازگشته‌اند، با شرایط دشواری مواجه هستند و روند بازگشت بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها و تضمین‌های لازم پیش می‌رود.

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این فعال حقوقی همچنین با اشاره به ادامه تصرف خانه‌های غیرنظامیان در سره‌کانی، اعلام کرد که تاکنون تنها ۵۰ خانه از منازل اشغال‌شده تخلیه شده است. به گفته او، بسیاری از اموال غیرنظامیان در روستاهای این منطقه نیز در نتیجه تخریب و غارت آسیب دیده‌اند.

عیسو بازگشایی جاده‌های اصلی، تخلیه خانه‌های تصرف‌شده و افزایش سرعت اعزام کاروان‌های بازگشت را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های فراهم شدن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان دانست و تأکید کرد که روند کنونی با کندی پیش می‌رود و وعده‌های داده‌شده به آوارگان نیز به‌طور کامل عملی نشده است.

وی همچنین از نامشخص بودن سازوکار اجرایی بازگشت آوارگان انتقاد کرد و گفت که این روند نباید به مسائل مالی یا موضوعات دیگر مشروط شود. به گفته عیسو، کمیته آوارگان سره‌کانی مسئولیت سازمان‌دهی اجرایی، تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل یا مدیریت لجستیکی کاروان‌ها را برعهده ندارد، بلکه وظیفه آن نمایندگی از آوارگان، انتقال مطالبات آنان به طرف‌های مسئول و نظارت بر روند بازگشت است.

سره‌کانی در پی عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح سوری مورد حمایت آنکارا در اکتبر ۲۰۱۹ تخلیه شد و بخش بزرگی از ساکنان آن ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. با گذشت بیش از هفت سال از آغاز این آوارگی، بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان همچنان با مشکلات امنیتی، تصرف املاک، تخریب زیرساخت‌ها و کمبود خدمات اساسی مواجه است.

عیسو در پایان تأکید کرد که بازگشت امن و با کرامت به محل زندگی، حق اساسی آوارگان است و طرف‌های مسئول باید برای بازگرداندن اموال و حقوق ساکنان و فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت آنان اقدام کنند.