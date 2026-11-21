به گزارش کردپرس، شرکت «اکتفا» که فعالیت خود را در حوزه سرمایه‌گذاری کشاورزی معرفی می‌کند، با ممانعت از برداشت محصول زیتون برخی کشاورزان در منطقه عفرین، از آنان خواسته است اسناد رسمی اثبات مالکیت باغ‌های خود را ارائه کنند؛ اقدامی که با اعتراض کشاورزان، ساکنان بومی و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد. این شرکت همچنین در پرونده زمین‌هایی که به‌دلیل غیبت مالکان در سال‌های گذشته در وضعیت موسوم به «املاک منجمد» قرار گرفته‌اند، خواستار دریافت مالیات و اعمال محدودیت‌هایی بر بهره‌برداری از زمین‌ها شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، خانواده «هوزان حسین» یکی از خانواده‌هایی است که امسال نتوانسته محصول زیتون خود را برداشت کند. این خانواده حدود ۳۰۰ درخت زیتون در منطقه ماباتا در عفرین دارد، اما شرکت اکتفا برداشت محصول این باغ‌ها را منوط به ارائه مدارک اثبات مالکیت کرده است.

هوزان حسین که نگران تصرف زمین‌های خانوادگی خود است، برای تهیه اسناد مالکیت به حلب مراجعه کرده و تاکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار لیره جدید سوریه هزینه کرده است؛ با این حال، هنوز نتوانسته مدارک موردنیاز را تکمیل کند.

به گفته وی، زمین‌های خانوادگی همچنان به نام پدربزرگش ثبت شده و انتقال رسمی آن‌ها به نام خودش مستلزم موافقت دیگر اعضای خانواده است که برخی از آن‌ها در اروپا و کشورهای دیگر زندگی می‌کنند. حسین تأکید کرده است که شرکت اکتفا تاکنون محصول زیتون او را برداشت نکرده و قصد دارد شخصاً برای جمع‌آوری محصول به باغ خود مراجعه کند.

اختلاف بر سر مالیات ۲۰ درصدی زمین‌های کشاورزی

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف میان کشاورزان عفرین و شرکت اکتفا، پرونده زمین‌هایی است که در اصطلاح محلی «املاک منجمد» نامیده می‌شوند. کشاورزان نسبت به سازوکارهای تعیین‌شده از سوی این شرکت و تصمیم‌های آن اعتراض دارند.

در همین راستا، ۲۹ سپتامبر نشستی در ساختمان مدیریت منطقه عفرین با حضور نمایندگان شرکت اکتفا، مسئولان مدیریت منطقه، مدیران نواحی، شماری از کشاورزان و بزرگان محلی برگزار شد. در این نشست، وضعیت املاک منجمد و مدارک اثبات مالکیت زمین‌ها مورد بحث قرار گرفت.

نماینده شرکت اکتفا در این جلسه اعلام کرد که طی ۱۵ سال گذشته، مالیات ۳۵ درصدی زمین‌های کشاورزی پرداخت نشده است. این ادعا با مخالفت کشاورزان روبه‌رو شد. آنان تأکید کردند که مالیات زمین‌های خود را در آن سال‌ها به طرف‌هایی پرداخت کرده‌اند که اداره عفرین را بر عهده داشتند و بنابراین، دریافت مالیات مجدد برای این دوره را غیرقابل قبول دانستند.

کشاورزان همچنین پیشنهاد کردند که مالیات زمین‌های کشت‌نشده به ازای هر هکتار ۲۵ دلار و زمین‌های زیر کشت ۵۰ دلار تعیین شود. در مقابل، خه‌رو العلی الداود، مسئول منطقه عفرین، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان شرکت، کشاورزان و مدیریت منطقه را برای بررسی این پرونده مطرح کرد.

کشاورزان همچنین پیشنهادها و مطالبات خود درباره املاک منجمد را به نمایندگان منطقه عفرین در پارلمان ارائه کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شرکت اکتفا در ادامه نرخ مالیات عمومی مربوط به ۱۵ سال گذشته را از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است؛ با این حال، کشاورزان عفرین همچنان با دریافت مالیات مربوط به سال‌های گذشته مخالف هستند.

سازمان‌ها و کمیته‌های حقوقی محلی گزارش داده‌اند که مالکان زمین در روستاهایی از جمله چقلی علیا در منطقه شیه، عمر سمو و آلچیه در منطقه شرا، همچنین در نواحی راجو، جندرس و شران، نسبت به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. آنان می‌گویند سال‌ها این زمین‌ها را کشت کرده و از آن‌ها نگهداری کرده‌اند و دریافت ۲۰ درصد از محصولات کشاورزی، خسارت قابل‌توجهی به آنان وارد خواهد کرد.

توجیهات شرکت اکتفا و مطالبات کشاورزان

نماینده شرکت اکتفا در نشست ۲۹ سپتامبر درباره زمین‌های متعلق به خانواده‌هایی که خارج از سوریه زندگی می‌کنند، اعلام کرده بود مالکان این زمین‌ها می‌توانند از طریق تعیین قانونی نماینده یا با کمک دهیار روستا و ارائه شهادت شهود، مالکیت خود را اثبات کنند. به گفته این شرکت، در صورت انجام ندادن اقدامات قانونی از سوی مالکان، شرکت اکتفا زمین‌های مذکور را برای کشت در اختیار خواهد گرفت.

این نماینده همچنین درباره آوارگانی که به عفرین بازگشته‌اند، مدعی شد که پس از ارائه مدارک مالکیت، هزاران هکتار زمین به صاحبان اصلی آن‌ها بازگردانده شده است. وی افزوده است زمین‌هایی که مدارک مالکیت آن‌ها ارائه نشده، تا زمان حل‌وفصل قانونی پرونده برای کشت در اختیار شرکت قرار می‌گیرند و پس از مشخص شدن وضعیت حقوقی، به مالکان بازگردانده خواهند شد.

نماینده اکتفا در ادامه تأکید کرد که این شرکت مسئول رسیدگی به پرونده املاک دولتی نیست و این موضوع در حوزه اختیارات وزارت کشاورزی سوریه قرار دارد؛ با این حال، مسئولیت رسیدگی به پرونده املاک منجمد، زمین‌های متعلق به افراد ساکن خارج از سوریه و همچنین املاک آوارگان و بازگشت‌کنندگان در عفرین به این شرکت واگذار شده است.