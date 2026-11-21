به گزارش کردپرس، «نوروز احمد» فرمانده کل یگان‌های مدافع زنان (YPJ) در گفت‌وگو با خبرگزاری مزوپوتامیا با اشاره به مذاکرات ادغام این نیرو در ساختارهای دولت موقت سوریه اظهار داشت که هنوز درباره چگونگی پذیرش نیروهای YPJ و جایگاه فرماندهی آن تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. وی تأکید کرد که این نیرو خواهان پذیرش یکپارچه با تمامی ساختارهای فرماندهی خود است.

«نوروز احمد» فرمانده کل YPJ با بیان اینکه دمشق خواهان حضور محدود زنان در نیروهای امنیت داخلی است، گفت: درخواست اولیه ما حفظ YPJ به‌عنوان یک واحد نظامی مستقل بود، اما پس از مخالفت با این پیشنهاد، خواستار حضور در ساختار ارتش شدیم. با این حال، طرف مقابل اعلام کرده است که در ارتش سوریه نیروی زن وجود ندارد و زنان باید در نیروهای امنیت داخلی فعالیت کنند.

وی افزود که YPJ خواهان پذیرش یکپارچه این نیرو و مشارکت زنان در سطوح فرماندهی است و حتی پیشنهاد داده در صورت بالا بودن تعداد نیروها، برخی گردان‌ها در ساختارهای مختلف فعالیت کنند.

فرمانده کل YPJ همچنین درباره اختیارات این نیرو پس از ادغام گفت که YPJ ضمن هماهنگی با وزارت کشور و فرماندهی عالی، باید استقلال سازمانی خود را در زمینه آموزش، آمادگی نیروها و مقابله با تهدیدات علیه زنان حفظ کند.

نگرانی درباره اختلافات قومی و آینده نیروها

نوروز احمد در واکنش به ادعاهای مربوط به جدایی نیروهای کُرد و عرب از یکدیگر اظهار داشت که تحولات اخیر و جنایات صورت‌گرفته علیه زنان، نگرانی‌هایی را در میان اعضای YPJ ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد که هیچ‌کس نباید به اجبار وارد روند ادغام شود و این مشارکت باید داوطلبانه باشد. به گفته احمد، زنان از مولفه‌ها و مناطق مختلف سوریه همچنان در صفوف YPJ حضور دارند و برخی از آنان خواهان ادامه فعالیت در ساختار رسمی ارتش سوریه هستند.

احمد ادعاهای مربوط به اختلاف میان کُردها و عرب‌ها را تلاشی برای ایجاد تنش میان جوامع سوری دانست و گفت زنان از اقوام مختلف سال‌ها در کنار یکدیگر مبارزه کرده‌اند و پیوندی مبتنی بر یک اندیشه مشترک میان آنان شکل گرفته است.

آمادگی برای مشارکت در بازسازی سوریه

فرمانده کل YPJ با اشاره به نقش زنان در آینده سوریه افزود که مبارزه چندین‌ساله این نیرو برای زنان در مناطق مختلف کشور الهام‌بخش بوده و بسیاری از زنان خواهان سازماندهی و مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از خود هستند.

وی تصریح کرد: ما فقط در مناطق خودمان خواهان ایفای نقش نیستیم، بلکه در تمامی مناطق سوریه، از آموزش گرفته تا دفاع، آماده‌ایم مسئولیت‌های فعال‌تری بر عهده بگیریم. در دولت جدید ابهامات زیادی درباره حقوق زنان وجود دارد و ما نه‌تنها در عرصه نظامی، بلکه در تمامی زمینه‌ها برای مشارکت زنان آماده‌ایم.

احمد همچنین با اشاره به تجربه YPJ در مبارزه با داعش اظهار داشت که این مبارزه به الگویی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف تبدیل شده است و حتی اگر در آینده نام یا پرچم YPJ باقی نماند، اندیشه و فلسفه این نیرو همچنان زنده خواهد ماند.

تأکید بر ضرورت مبارزه مستمر با خشونت علیه زنان

فرمانده کل YPJ در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تأکید کرد که مقابله با خشونت علیه زنان نباید به یک روز در سال محدود شود.

وی با اشاره به افزایش قتل و خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف گفت این خشونت‌ها علاوه بر ابعاد فیزیکی، جنبه‌های روانی، اقتصادی و سیاسی نیز دارند و زنان باید با سازماندهی و تقویت همبستگی در برابر ساختارهای مردسالارانه ایستادگی کنند.

احمد در پایان، با دعوت از زنان برای افزایش سازماندهی و مبارزه مشترک گفت: هر جا به زنی حمله شود، در واقع به تمامی زنان حمله شده است. دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم؛ باید به قتل زنان پایان دهیم و آینده‌ای آزاد و برابر را در کنار یکدیگر بسازیم.