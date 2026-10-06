سرویس ترکیه - همزمان با افشای جزئیات تفاهم‌های جدید میان بغداد و یگان‌های ایزدی شنگال از سوی جمیل بایک، عبدالله اوجالان، رهبر دربند PKK از زندان امرالی پیامی هشدارآمیز خطاب به دولت عراق و ایزدی‌ها صادر کرد و بر ضرورت ماندن یگان‌های ایزدی در شنگال تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، «جمیل بایک» عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان(KCK) از دستیابی یگان‌های مقاومت شنگال (YBS) به چند تفاهم اساسی با طرف‌های رسمی بغداد برای ساماندهی جایگاه این نیروها خبر داد و گفت ایزدی‌های شنگال خواهان روندی رسمی و دموکراتیک برای ادغام با دولت عراق هستند. همزمان، «عبدالله اوجالان» رهبر دربند حزب کارگران کردستان(PKK) نیز با تأکید بر ضرورت باقی ماندن YBS در شنگال هشدار داد که حتی در صورت ادغام این نیرو در ارتش عراق، یگان‌های ایزدی باید در محل خود باقی بمانند.

به نوشته آژانس خبری شارپرس، «جمیل بایک» عضو شورای رهبری KCK با اشاره به مذاکرات میان یگان‌های ایزدی و دولت عراق اظهار داشت که طرفین در این چارچوب به چندین تفاهم اساسی برای تعیین و ساماندهی جایگاه این یگان‌ها دست یافته‌اند و این روند را اقدامی مثبت توصیف کرد.

وی در عین حال مدعی شد که حزب دموکرات کردستان، ترکیه و ایران با این تفاهم‌ها مخالف هستند و تلاش می‌کنند مانع اجرای آن شوند.

مسئله شنگال و آینده وضعیت امنیتی و نظامی این منطقه پس از خروج ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از عراق، در شرایطی حساس قرار گرفته است. در همین راستا، اظهارات بایک و پیام اوجالان درباره جایگاه نیروهای ایزدی و آینده YBS، بر اهمیت این موضوع در معادلات امنیتی شنگال افزوده است.

اوجالان نیز از زندان امرالی با اشاره به حملات و جنایات داعش علیه ایزدی‌ها گفت زنان ایزدی موضعی قدرتمند از خود نشان داده‌اند و تأکید کرد که فرهنگ ایزدی‌ها صرفاً با آزادی به دست نخواهد آمد.

رهبر دربند PKK همچنین هشدار داد که در صورت حمله به ایزدی‌ها، نیروهای PKK برای دفاع از آنان وارد عمل خواهند شد. وی گفت پیشتر نیز به دولت‌ها درباره ضرورت حفاظت از ایزدی‌ها هشدار داده است.

اوجالان ماندن یگان‌های ایزدی در شنگال را به آینده ایزدی‌ها گره زد و گفت این نیرو باید در شنگال باقی بماند. وی افزود در صورتی که یگان‌های ایزدی در ارتش عراق ادغام شوند، این ادغام باید به گونه‌ای انجام شود که این یگان‌ها در محل فعلی خود، یعنی در محدوده شنگال، باقی بمانند و به منطقه دیگری منتقل نشوند.

وی همچنین مدعی شد که بر اساس اطلاعات موجود، تصمیمی برای از بین بردن کامل ساختار اجتماعی ایزدی‌ها گرفته شده است و به همین دلیل، ایزدی‌ها باید از یک نیروی حفاظتی مؤثر و مستقل برخوردار باشند.

اوجالان با اشاره به وضعیت ایزدی‌ها گفت این جامعه همچنان با پیامدهای سنگین نسل‌کشی مواجه است و مدعی شد که ایزدی‌ها از سوی قوانین و سازوکارهای رسمی و بین‌المللی به شکل کافی محافظت نمی‌شوند.

به گفته تحلیلگران امنیتی، همزمانی اظهارات جمیل بایک درباره تفاهم‌های بغداد و YBS با هشدارهای عبدالله اوجالان درباره ماندن این نیرو در شنگال، نشان می‌دهد PKK تلاش دارد از طریق شرط باقی ماندن YBS در منطقه، حتی در صورت قرار گرفتن این نیرو زیر چتر ارتش عراق، جایگاه نیروهای ایزدی در شنگال و مناطق ایزدی‌نشین را حفظ کند.

این موضع می‌تواند بر اجرای توافق‌های پیشین میان اربیل و بغداد درباره وضعیت شنگال تأثیر بگذارد و در صورت افزایش اختلافات بر سر آینده نیروهای YBS و نحوه مدیریت امنیتی منطقه، به پیچیده‌تر شدن رقابت‌ها و تنش‌های سیاسی و امنیتی در شمال عراق منجر شود.