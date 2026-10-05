واکسیناسیون ۳۷۵ هزار قطعه طیور روستایی کردستان علیه نیوکاسل/۱۱۸ پرونده قضایی برای تخلفات بهداشتی تشکیل شد

مدیرکل دامپزشکی کردستان تشریح کرد:

سرویس کردستان - مدیرکل دامپزشکی استان کردستان گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۳۷۵ هزار قطعه طیور بومی و روستایی در ۹۹۷ واحد علیه بیماری نیوکاسل به صورت رایگان واکسینه شدند و حدود ۱۴۷ میلیون دوز انواع واکسن نیز در مرغداری های صنعتی استان تحت نظارت دامپزشکی مصرف شد.

به گزارش کرد پرس، کامران زیباکردار در نشست خبری با رسانه های کردستان، در تشریح عملکرد اداره کل دامپزشکی استان، اظهار کرد: واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل با هدف پیشگیری از تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری و همچنین جلوگیری از انتقال آن از طیور روستایی به واحدهای صنعتی انجام شده است.

وی افزود: فاز نخست واکسیناسیون طیور بومی و روستایی در سال ۱۴۰۵ اجرا شد و در جریان آن بیش از ۳۷۵ هزار قطعه طیور در ۹۹۷ واحد روستایی به صورت رایگان واکسینه شدند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: در همین مدت، عملیات واکسیناسیون در مرغداری های صنعتی نیز توسط اکیپ های دولتی و بخش خصوصی انجام شد و نزدیک به ۱۴۷ میلیون دوز انواع واکسن در سطح مرغداری های استان مورد استفاده قرار گرفت.

زیباکردار تاکید کرد: واکسن های مورد استفاده در واحدهای صنعتی تحت نظارت دامپزشکی تامین، توزیع و مصرف شده اند و واکسیناسیون یکی از مهم ترین راهبردها برای کنترل بیماری ها، افزایش راندمان تولید و ارتقای کیفیت محصولات طیور است.

تمام مرغداری های کردستان دارای مجوز هستند

وی با اشاره به وضعیت واحدهای مرغداری استان گفت: خوشبختانه کردستان فاقد مرغداری غیرمجاز است و تمام مرغداری های استان دارای پروانه بوده و در چارچوب ضوابط قانونی فعالیت می کنند.

زیباکردار افزود: در مواردی که جوجه ریزی خارج از روال قانونی و به صورت غیرمجاز انجام شود، اداره کل دامپزشکی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی وارد عمل شده و برخورد قانونی لازم صورت می گیرد.

وی از شناسایی سه مورد جوجه ریزی غیرمجاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در هر سه مورد اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

پایش بیماری های زنبور عسل و آبزیان

مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زنبورداری اظهار کرد: کنترل و مراقبت از بیماری های زنبور عسل از وظایف دامپزشکی است و در این راستا، در موارد گزارش شده، پایش های فعال و غیرفعال، نمونه برداری و ارسال نمونه ها برای بررسی آزمایشگاهی انجام شده است.

وی افزود: یک هزار و ۸۷۶ نمونه از کندوهای زنبورستان های استان اخذ و بررسی شد و ۴۸ مورد نمونه برداری نیز به صورت ویژه در ارتباط با بیماری «لک» انجام گرفت که خوشبختانه هیچ ردپایی از بیماری مورد نظر در استان مشاهده نشد.

زیباکردار درباره بیماری های آبزیان نیز گفت: با توجه به منابع آبی استان و توسعه واحدهای پرورش ماهی، به ویژه ماهی قزل آلا، کنترل بیماری های واگیر و ارتقای کیفیت تولیدات آبزی پروری از برنامه های مهم دامپزشکی است.

وی مجتمع های پرورش ماهی پالنگان و سیروان را از ظرفیت های شاخص آبزی پروری استان عنوان کرد و افزود: از سال ۱۴۰۴ برنامه های ویژه ای برای بهسازی تولید، افزایش راندمان و ارتقای کیفیت تولیدات با هدف توسعه صادرات اجرا شده است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: این اقدامات با همکاری استانداری، فرمانداری های سروآباد و کامیاران و همچنین بهره برداران انجام شده و موجب بازگشت تولید به شرایط عادی، افزایش راندمان، بهبود کیفیت واحدها و کاهش میزان بیماری در این مجتمع ها شده است.

وی گفت: هر مورد گزارش بیماری آبزیان توسط کارشناسان دامپزشکی بررسی، نمونه برداری و برای آزمایش ارسال شده و در صورت تشخیص بیماری واگیر، اقدامات لازم و توصیه های درمانی متناسب با آن انجام گرفته است.

زیباکردار افزود: در سال ۱۴۰۵ بر رهاسازی تخم چشم زده و بچه ماهی در ۶۰ واحد استان نظارت بهداشتی صورت گرفت که در مجموع بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه انواع بچه ماهی و تخم چشم زده را شامل می شد.

وی تاکید کرد: ورود تخم چشم زده و بچه ماهی بدون کنترل بهداشتی می تواند موجب انتقال بیماری های واگیر به ویژه بیماری های ویروسی به مزارع و مجتمع های پرورش ماهی شود و کنترل و ریشه کنی این بیماری ها زمان بر و پرهزینه است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: توزیع رایگان مواد ضدعفونی کننده موثر و مجاز در واحدهای پرورش آبزیان از دیگر اقدامات انجام شده برای کنترل بیماری های باکتریایی، ویروسی و قارچی بوده است.

انجام ۷۱ هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده های دامی

زیباکردار در ادامه به وظایف دامپزشکی در حوزه بهداشت عمومی و مواد غذایی اشاره کرد و گفت: بر اساس آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، مراکزی از جمله کشتارگاه ها، کارخانه های خوراک دام، واحدهای فرآوری، مراکز قطعه بندی و بسته بندی، میادین دام، سردخانه ها، قصابی ها و مرغ فروشی ها به صورت مستمر تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند.

وی شمار این مراکز را بیش از سه هزار و ۱۰۰ واحد در استان اعلام کرد و افزود: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۷۱ هزار مورد بازدید از مراکز تحت نظارت دامپزشکی انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: در جریان این بازرسی ها بیش از ۲۰ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

تولید بیش از سه هزار تن گوشت قرمز بهداشتی

وی با اشاره به نظارت بر کشتار دام اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۷ هزار و ۲۵۰ رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاه های استان کشتار شد که دام ها قبل و بعد از کشتار مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفتند.

زیباکردار افزود: حاصل این کشتارها حدود سه هزار و ۲۵۲ تن گوشت بهداشتی بوده است و موارد غیرقابل مصرف نیز در جریان بازرسی های بهداشتی شناسایی و از چرخه مصرف خارج شدند.

وی درباره کشتار طیور نیز گفت: در کشتارگاه های استان بیش از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ کشتار شد که از این میزان حدود ۳۰ هزار و ۶۲۲ تن گوشت مرغ حاصل شد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: در جریان بازرسی های بهداشتی از این طیور، ۳۷۸ تن گوشت مرغ و ضمائم غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

هشدار درباره خرید گوشت خارج از کشتارگاه

زیباکردار از مردم خواست از خرید گوشت دام و طیور خارج از شبکه نظارت بهداشتی خودداری کنند و گفت: دام و طیوری که از فیلتر کشتارگاه و نظارت های قبل و بعد از کشتار عبور نکرده باشند، ممکن است حامل عوامل بیماری زا باشند و مصرف آنها سلامت مردم را تهدید می کند.

وی افزود: عرضه گوشت در جاده ها، توسط دستفروشان و دوره گردها و همچنین عرضه مرغ زنده خارج از شبکه رسمی، هرچند ممکن است در مواردی با قیمت پایین تر انجام شود، اما مخاطرات بهداشتی قابل توجهی دارد و می تواند زمینه انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام را فراهم کند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان تاکید کرد: مردم باید به عنوان همکار دامپزشکی در تامین سلامت عمومی عمل کنند و علاوه بر خودداری از خرید فرآورده های فاقد نظارت، موارد تخلف را نیز به دامپزشکی گزارش دهند.

وی گفت: پیام های مردمی به صورت شبانه روزی دریافت و به سرعت بررسی می شود و بخش قابل توجهی از برخوردهای انجام شده با تخلفات، در پی گزارش های شهروندان بوده است.

تلاش برای استانداردسازی واحدهای کشتارگاهی و بسته بندی

زیباکردار یکی از برنامه های دامپزشکی استان را توسعه استانداردسازی واحدهای کشتارگاهی و بسته بندی عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای استان در مسیر دریافت استانداردهای «A» و «A+» قرار گرفته اند و از واحدهای شاخص کشور محسوب می شوند.

وی گفت: تلاش می کنیم با همکاری بهره برداران و سرمایه گذاران، تعداد واحدهای استاندارد استان افزایش یابد و سرمایه گذاری در این بخش نیز توسعه پیدا کند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، نظارت های بهداشتی دامپزشکی در استان متوقف نشد و هیچ کشتارگاهی تعطیل نشد؛ حتی در مناطقی که در نزدیکی محل های اصابت قرار داشتند، زنجیره تامین غذای مردم استان ادامه پیدا کرد.

وی افزود: در روزهایی که در برخی شهرها بمباران صورت می گرفت نیز همکاران دامپزشکی در مراکز عرضه فعال حضور داشتند و وظایف نظارتی خود را انجام دادند.

زیباکردار ادامه داد: در مناسبت هایی مانند تاسوعا و عاشورا، اربعین، نوروز و عید قربان نیز طرح های ویژه نظارت بهداشتی اجرا و اکیپ های دامپزشکی در محل های مورد نیاز مستقر شدند.

صدور گواهی برای ۴۹ هزار محموله دامی و نهاده ها

وی درباره قرنطینه و نظارت بر نقل و انتقال دام، فرآورده های دامی و نهاده ها گفت: تمام محموله های مشمول جابه جایی باید در سامانه قرنطینه ثبت و برای آنها گواهی بهداشتی صادر شود و نظارت در مبدأ و مقصد صورت می گیرد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان افزود: در نیمه نخست سال جاری برای حدود ۴۹ هزار محموله تولیدشده در استان که به صورت بین شهرستانی یا بین استانی جابه جا شدند، گواهی بهداشتی صادر و نظارت های لازم در مبدأ و مقصد انجام شد.

وی گفت: علاوه بر این، حدود ۱۵ هزار محموله ورودی از سایر استان ها نیز تحت نظارت قرار گرفت.

نظارت بر ۸۳۵ محموله صادراتی و صادرات ۱۱۵۰ تن فرآورده

زیباکردار اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۸۳۵ محموله صادراتی که از مسیر استان کردستان خارج شدند، مورد بررسی و نظارت بهداشتی قرار گرفتند و پس از تایید، مجوز صادرات یا ترانزیت دریافت کردند.

وی افزود: همچنین ۳۵ محموله صادراتی مربوط به تولیدات خود استان کردستان به مقصد عراق و روسیه ارسال شد که وزن آنها حدود یک هزار و ۱۵۰ تن بود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان تاکید کرد: خوشبختانه در این مدت هیچ محموله صادراتی برگشتی نداشتیم که نشان دهنده رعایت الزامات بهداشتی و کیفیت مناسب تولیدات استان است.

وی توسعه صادرات را از برنامه های دامپزشکی استان دانست و گفت: تلاش می کنیم با همکاری تولیدکنندگان، کیفیت محصولات را هرچه بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم تا زمینه توسعه بازارهای صادراتی فراهم شود.

تشکیل ۱۱۸ پرونده قضایی برای تخلفات بهداشتی

زیباکردار از تشکیل ۱۱۸ پرونده قضایی در سال ۱۴۰۵ برای متخلفان بهداشتی خبر داد و گفت: این پرونده ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اداره کل تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات قدردانی کرد و افزود: در مجموع ۷۸ رأی صادر شد که ۷۱ مورد آن منجر به محکومیت متخلفان و چهار مورد نیز منجر به پلمب واحدهای متخلف شد.

فعالیت ۲۰۷ مرکز خصوصی دامپزشکی در کردستان

مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی اظهار کرد: امور تشخیصی و درمانی دامپزشکی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و بخش دولتی عمدتاً وظایف حاکمیتی و نظارتی را دنبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۷ مرکز خصوصی شامل بیمارستان ها، درمانگاه های دامپزشکی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز مایه کوبی در استان فعال هستند و ۵۳۰ نفر در این مراکز اشتغال دارند.

زیباکردار گفت: نظارت بر عملکرد این مراکز، نحوه تامین واکسن، دارو و مواد بیولوژیک مورد نیاز دامداری ها و مرغداری ها و همچنین جلوگیری از ورود دارو و واکسن غیرمجاز و قاچاق به چرخه مصرف از وظایف دامپزشکی است.

وی افزود: در این راستا حدود یک هزار و ۴۵۰ مورد بازدید انجام شد و حدود ۱۴۴ قلم شامل چهار هزار و ۴۰۰ واحد دارویی تاریخ مصرف گذشته یا غیرقابل مصرف به هر دلیل از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ادامه داد: همچنین حدود ۱۵ قلم داروی قاچاق شناسایی شد که در ارتباط با آنها پنج پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شد.

نظارت آزمایشگاهی بر کیفیت دارو و توسعه نسخه نویسی الکترونیک

وی با اشاره به برنامه نظارت بر کیفیت داروهای دامپزشکی گفت: نمونه برداری از داروهای تولیدی و عرضه شده انجام و نمونه ها برای بررسی مواد موثره و کنترل کیفی به مراکز تشخیصی ارسال می شوند.

زیباکردار از آغاز بهره برداری از سامانه های نسخه نویسی و نسخه پیچی دامپزشکی در استان خبر داد و افزود: این سامانه ها موجب دقیق تر شدن نظارت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف دارو در دامداری ها و مرغداری ها می شوند.

وی همچنین گفت: حدود ۴۰ هزار خدمت آزمایشگاهی رایگان در استان ارائه شده که بخش عمده آن مربوط به برنامه های نظارتی، بررسی بیماری ها، کنترل کیفیت فرآورده ها و نظارت بر فرآورده های صادراتی و ترانزیتی بوده است.

تاکید بر مشارکت مردم در تامین سلامت مواد غذایی

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان در پایان تاکید کرد: تامین سلامت مواد غذایی با منشأ دامی تنها با اقدامات دستگاه های اجرایی محقق نمی شود و همکاری مردم، دامداران، صاحبان صنایع و بهره برداران نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد.

زیباکردار از مردم خواست فرآورده های خام دامی را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه عرضه غیرمجاز گوشت، مرغ زنده یا فرآورده های دامی، موضوع را به دامپزشکی اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و با تخلف برخورد شود.