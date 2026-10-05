کردپرس
راه‌اندازی نخستین «روزبازار» صنایع‌دستی در ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۱:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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راه‌اندازی نخستین «روزبازار» صنایع‌دستی در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از راه‌اندازی نخستین «روزبازار» صنایع‌دستی در ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری، از راه‌اندازی نخستین «روزبازار» صنایع‌دستی در شهر ارومیه خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات بومی، نخستین روزبازار صنایع‌دستی ارومیه در محل موزه مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های این مکان تاریخی افزود: در این دوره از بازارچه، هشت هنرمند فعال در پنج رشته مختلف صنایع‌دستی، محصولات و آثار هنری خود را در معرض دید و فروش علاقه‌مندان قرار دادند.

او انتخاب مکان برگزاری را راهبردی توصیف کرد و گفت: موزه مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن که در تقاطع خیابان‌های خیام و امام(ره) واقع شده، یکی از نقاط پرتردد و شاخص شهری ارومیه است که همواره مورد توجه و بازدید شهروندان و گردشگران قرار دارد؛ بنابراین این مکان فرصت مناسبی برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات هنری هنرمندان استان فراهم می‌آورد.

صفری در پایان با تأکید بر استمرار این حرکت فرهنگی خاطرنشان کرد: با هدف ایجاد پویایی در بازار صنایع‌دستی و حمایت مستمر از هنرمندان، برگزاری این روزبازارها به صورت منظم و هفتگی در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با استقبال خوب شهروندان، گامی موثر در رونق اقتصاد صنایع‌دستی استان برداریم.

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