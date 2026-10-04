اورژانس کردستان در یک هفته ۱۴۶۳ مأموریت انجام داد

سرویس کردستان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: نیروهای اورژانس استان در هفته دوم مهرماه یک هزار و ۴۶۳ مأموریت امدادی انجام دادند که ۴۳۵ مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی بود.

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی کردستان از چهارم تا دهم مهرماه به صورت شبانه روزی در پایگاه های شهری و جاده ای استان به مردم خدمات ارائه کردند.

وی افزود: در این بازه زمانی یک هزار و ۴۶۳ مأموریت برای امدادرسانی و انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: کارشناسان مرکز پیام اورژانس نیز در این مدت ۸۲۷ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان ارائه کردند.

هدایی با اشاره به بیشترین موارد ثبت شده در مأموریت های اورژانس، گفت: حوادث ترافیکی با ۴۳۵ مورد، بیشترین سهم را در مأموریت های انجام شده طی این هفته داشته است.

وی افزود: در همین مدت ۱۴۲ مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، ۵۱ مورد مربوط به مشکلات تنفسی، ۳۹ مورد برای مسمومیت ها و ۲۶ مأموریت نیز برای بیماران دیابتی انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: نیروهای اورژانس در این بازه زمانی همچنین ۱۶ مأموریت مرتبط با مشکلات مغزی و سه مورد امدادرسانی به افراد دچار غرق شدگی را انجام دادند.

هدایی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و ستادی اورژانس ۱۱۵ کردستان، گفت: سرعت، دقت و کیفیت سه اصل مهم در ارائه خدمات فوریت های پزشکی است و نیروهای اورژانس در پایگاه های شهری و جاده ای، با وجود دشواری های عملیاتی و جغرافیایی، در کنار مردم حضور دارند.

وی از شهروندان خواست در زمان بروز حوادث و فوریت های پزشکی ضمن حفظ خونسردی، در سریع ترین زمان با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و توصیه های کارشناسان مرکز پیام را تا رسیدن آمبولانس رعایت کنند.