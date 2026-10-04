رجب طیب اردوغان، در مراسم افتتاح بیمارستان شهری شانلی‌اورفا گفت با پیشرفت روند موسوم به «ترکیه عاری از ترور»، درگیری‌ها کاهش یافته و زمینه توسعه شهرها فراهم شده است. او همچنین با اشاره به کُردها، ترک‌ها و عرب‌ها تأکید کرد هیچ‌کس نمی‌تواند مانع برقراری صلح و توسعه اقتصادی در منطقه شود.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم افتتاح بیمارستان شهری اورفا، درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، تحولات منطقه، سرمایه‌گذاری‌های دولت در این استان و تحقیقات مربوط به بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخنرانی کرد.

اردوغان با اشاره به کاهش درگیری‌ها طی دو سال گذشته گفت: «هر اندازه در روند ترکیه عاری از ترور پیش می‌رویم، شهرهای ما توسعه می‌یابند و دشت‌ها، کوه‌ها و ییلاق‌ها دوباره رونق می‌گیرند. اکنون دیگر با هر تماس تلفنی، دل مادران نمی‌لرزد و دو سال است از خانه‌ها صدای سوگواری بلند نمی‌شود.»

او مدعی شد فضای سیاسی و امنیتی متفاوتی نه‌تنها در اورفا و مناطق اطراف آن، بلکه در کشورهای همسایه نیز شکل گرفته است.

ترک‌ها، کُردها و عرب‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به تحولات سوریه و عراق گفت حکومت پیشین سوریه سقوط کرده و دولتی نزدیک به ترکیه جایگزین آن شده است. او افزود روند ادغام در سوریه برای حل مشکلات امنیتی ادامه دارد و در عراق نیز امنیت به مناطقی بازمی‌گردد که سال‌ها با بی‌ثباتی روبه‌رو بوده‌اند.

اردوغان گفت: «ما ترک‌ها، کُردها و عرب‌ها، همانند ۸۳۸ سال پیش که در سپاه صلاح‌الدین ایوبی برای آزادسازی قدس در کنار یکدیگر قرار گرفتیم، امروز نیز متحد می‌شویم و شانه‌به‌شانه یکدیگر می‌ایستیم.»

او افزود همه گروه‌ها زیر «پرچم برادری» در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت و منطقه در آینده شاهد جایگزینی صلح به‌جای درگیری، رفاه به‌جای بی‌ثباتی و آرامش به‌جای خشونت خواهد بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند میان ما و هدف ترکیه بدون تروریسم فاصله بیندازد. هیچ‌کس نمی‌تواند مانع حاکم‌شدن آرامش، صلح و توسعه اقتصادی از عراق و سوریه تا ایران و لبنان شود.»