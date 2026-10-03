دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان برگزار شد

سرویس کردستان - دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان کردستان با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، خانواده‌های معظم شهدا، جامعه کارگری و اصناف و اقشار مختلف مردم در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، این اجلاسیه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر و اصناف، تبیین نقش جامعه کار و تولید در دوران دفاع مقدس و تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های جدید برگزار شد.

در این مراسم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صورت برخط با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: یاد شهدا در هر زمانی برای کشور ضرورت دارد، به‌ویژه در شرایطی که کشور در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارد؛ چراکه این انسان‌ها جان خود را برای سربلندی و استحکام ایران فدا کردند.

وی با اشاره به حضور خود در مزار شهدای شلمچه افزود: حضور در کنار مزار شهدا از یک سو مسئولیت مسئولان را سنگین‌تر می‌کند، چراکه کشور مدیون خون هزاران انسان است که برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند و از سوی دیگر، شهدا مسیر خدمت را برای مسئولان روشن کرده‌اند.

میدری با تأکید بر ضرورت صرف تمام توان در مسیر خدمت به مردم گفت: وقتی انسان‌هایی جان خود را برای حفظ آرمان‌ها و آسایش مردم فدا کرده‌اند، وظیفه ماست که تمام وقت و توان خود را برای خدمت‌رسانی و سربلندی کشور به کار بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به مفهوم صبر و گشایش در سختی‌ها، بر ضرورت حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت در شرایط دشوار تأکید کرد و گفت که ایثار و شهادت فرماندهان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس و حوادث اخیر، الهام‌بخش جامعه و مسئولان بوده است.

شهدای کارگر؛ نماد مسئولیت‌پذیری و فداکاری

محمدهادی عسکری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این اجلاسیه با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی کشور، اظهار کرد: ایران رنگین‌کمانی از اقوام متعدد است و این تنوع، هویت ملی و ایرانی اسلامی کشور را تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه کردستان سرزمین مشارکت اجتماعی، فرهنگ و هنر و فداکاری‌های بزرگ است، افزود: مردم ایران بزرگواری و فداکاری مردم شریف کُرد را فراموش نمی‌کنند و جامعه کار و تولید، اصناف و بازرگانان متعهد نیز در همه برهه‌ها در کنار کشور و مردم حضور داشته‌اند.

عسکری بر ضرورت تبدیل روایت شهدا به یک مسئله ملی تأکید کرد و گفت: آرمان شهدای کارگر و اصناف، دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده و امروز نیز باید این فرهنگ به نسل جوان منتقل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش جامعه کار و تولید در پیشرفت کشور اظهار کرد: کشور تنها با سیاست و تصمیم اداره نمی‌شود، بلکه با مشارکت مردم، کار، تلاش و تولید ساخته می‌شود و باید از ظرفیت جامعه کار و تولید در این مسیر بهره گرفت.

وی همچنین صیانت از کارگران و ارتقای ایمنی در محیط‌های کاری را از الزامات جامعه کار و تولید دانست و افزود: توجه به حقوق و ایمنی کارگران می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش وفاق در محیط کار منجر شود.

عسکری با اشاره به عملکرد بخشی از کارفرمایان در شرایط دشوار اخیر نیز گفت: در این شرایط، کارفرمایانی تلاش کردند از بیکار شدن کارگران جلوگیری کنند و همراهی کارگران و کارفرمایان به پایداری تولید و حفظ اشتغال کمک کرد.

۱۳۲ شهید کارگری در کردستان

حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، نیز در این مراسم با اشاره به حضور داوطلبانه کارگران و اصناف در جبهه‌های جنگ گفت: کارگران و اصناف در کنار نیروهای نظامی در پیشبرد جنگ و دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی با بیان اینکه کارگران از اقشار زحمتکش جامعه بودند که در دوران دفاع مقدس نقش مهمی ایفا کردند، افزود: یکی از مظلوم‌ترین اقشار در میان شهدا، شهدای کارگر هستند.

پورذهبی با اشاره به وجود ۱۳۲ شهید کارگری در استان کردستان، این آمار را نشان‌دهنده نقش و جایگاه جامعه کارگری در دوران دفاع از کشور دانست و کم‌توقعی، احساس مسئولیت، ایثار و ازخودگذشتگی را از ویژگی‌های شهدای کارگر و اصناف برشمرد.

شهدا؛ نماد پیوند تولید، خدمت و دفاع از کشور

سردار جمشید رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز در این اجلاسیه با بیان اینکه شهدا آبروی جامعه دینی و مایه حیات آن هستند، اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد کسانی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور از جان و مال خود برای دفاع از کشور گذشتند.

وی با اشاره به نقش کارگران و فعالان عرصه تولید در دوران دفاع مقدس افزود: بسیاری از کارگران در کنار فعالیت در عرصه تولید و اقتصاد، در میدان نبرد نیز حضور داشتند و برخی از آنان به واسطه توانمندی و شجاعت خود به جایگاه‌های فرماندهی رسیدند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، شهدای اصناف و جامعه کارگری را نمونه‌ای از پیوند میان تولید، خدمت و دفاع از کشور دانست و گفت: معرفی سیره و منش این شهدا به نسل جوان می‌تواند در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری و فداکاری مؤثر باشد.

رضایی همچنین با تأکید بر نقش امروز کارگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تقویت توان داخلی کشور خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، رونق اقتصادی و حفظ اشتغال علاوه بر آثار اقتصادی، به تقویت امنیت و آرامش اجتماعی نیز کمک می‌کند.

وی بر ضرورت حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و توجه به مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که شهدا در دوران دفاع مقدس در میدان‌های مختلف از کشور دفاع کردند، امروز نیز باید با کار، تلاش، تولید، خدمت و مسئولیت‌پذیری در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور گام برداشت.

دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و سیره شهدا و بهره‌گیری از این فرهنگ در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم به کار خود پایان داد.