فرماندار سنندج:

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های مناطق روستایی در برنامه های توسعه ای گفت: شناخت دقیق نیازها، محدودیت ها و توانمندی های روستاها از طریق مطالعات میدانی و تصمیم گیری علمی، پیش شرط تحقق توسعه متوازن و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست بررسی منظومه توسعه روستایی بخش سیروان اظهار کرد: تصمیم گیری بدون شناخت واقعیت های موجود و برخورداری از پشتوانه مطالعاتی نمی تواند به توسعه پایدار منجر شود و نتایج طرح منظومه روستایی می تواند مبنای مناسبی برای تدوین برنامه های آینده شهرستان باشد.

وی با اشاره به روند تدوین این طرح با نظارت بنیاد مسکن و مشارکت محققان بخش خصوصی افزود: در جریان مطالعات، علاوه بر بررسی اطلاعات و اسناد موجود، ارزیابی های میدانی نیز انجام شده و ظرفیت ها، شاخص های توسعه، نقاط قوت و ضعف و مسائل روستاهای بخش سیروان مورد بررسی قرار گرفته است.

فرماندار سنندج با اشاره به پیامدهای بی توجهی به توسعه زیرساخت های روستایی در سال های گذشته بیان کرد: بخشی از مشکلات کنونی و گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهر سنندج ناشی از کم توجهی به ظرفیت ها و امکانات مناطق روستایی است؛ از این رو باید شرایطی فراهم شود که روستاها از امکانات و جذابیت کافی برای سکونت و ماندگاری جمعیت برخوردار باشند.

سجادی با اشاره به افزایش جمعیت در برخی روستاهای شهرستان، حمایت از این روند را ضروری دانست و گفت: تقویت زیرساخت ها و ارتقای خدمات عمومی می تواند زمینه تثبیت جمعیت و رونق زندگی در مناطق روستایی را فراهم کند.

وی تبدیل نتایج پژوهش ها به اقدامات عملی را یکی از الزامات اجرای طرح منظومه توسعه روستایی عنوان کرد و افزود: راهکارهای ارائه شده باید متناسب با شرح وظایف دستگاه های اجرایی بررسی و برای هر مجموعه، سهم و برنامه مشخصی تعریف شود تا مسئولیت اجرای طرح میان دستگاه های مرتبط تقسیم شود.

فرماندار سنندج بر ضرورت همکاری مستمر گروه مطالعاتی با ادارات شهرستان تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه های اجرایی باید یافته های پژوهش را در حوزه مسئولیت خود بررسی و نیازها و پیشنهادهای مرتبط را برای اجرای برنامه های توسعه ای استخراج کنند.

سجادی همچنین محدودیت زمین و مسائل مربوط به توسعه کالبدی روستاها را از چالش های مهم این حوزه دانست و خواستار بررسی وضعیت طرح های هادی، بازنگری در آن ها و امکان سنجی الحاق اراضی جدید به محدوده روستاها شد.

وی توسعه فضاهای آموزشی و تأمین سایر خدمات و امکانات مورد نیاز روستاییان را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: برنامه های توسعه ای باید به گونه ای تدوین شوند که نیازهای مختلف ساکنان روستاها را پوشش دهند.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای نسل جوان یادآور شد: شناسایی مطالبات جوانان و تدوین بسته های حمایتی و تشویقی می تواند به افزایش جذابیت زندگی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و تقویت جمعیت فعال این مناطق کمک کند.

سجادی از برنامه ریزی برای تهیه منظومه های توسعه روستایی در سایر بخش های شهرستان خبر داد و گفت: گسترش این مطالعات باید در دستور کار سال آینده قرار گیرد تا تصمیم گیری ها و اجرای طرح های عمرانی و خدماتی شهرستان بر پایه شناخت علمی و نیازهای واقعی مناطق روستایی انجام شود.