سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از شناسایی و بازدید ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز برقدار در جریان نخستین مانور مدیریت توأمان آب و برق استان خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و انشعابات غیرمجاز برق آن ها جمع آوری شد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی با تشریح نتایج مانور مدیریت توأمان آب و برق اظهار کرد: این مانور روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با همکاری شرکت آب منطقه ای و شرکت توزیع نیروی برق استان و با هدف مدیریت مصرف منابع آب و انرژی و برخورد با انشعابات غیرمجاز برق چاه های غیرقانونی برگزار شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز برقدار مورد بازدید و بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۳۰ حلقه دارای انشعاب فرعی برق بودند.

سلطانی ادامه داد: در این مانور، ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شد و انشعابات غیرمجاز برق آن ها نیز جمع آوری شد. همچنین ۱۰ حلقه چاه دیگر در جریان عملیات شناسایی نشدند.