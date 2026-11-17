سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی گفت: ایجاد امکانات رفاهی در محدوده پل میانگذر شهید کلانتری و اجرای طرح پیشنهادی گردشگری و اسکله تفریحی، اقدامی مؤثر در مسیر رونق این منطقه است.

به گزارش کردپرس، نشست هماهنگی و بررسی طرح گردشگری و احداث اسکله تفریحی در محدوده پل میانگذر دریاچه ارومیه، روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه جاری ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با یادآوری نقش تاریخی بنادر دریاچه ارومیه در جابه‌جایی کالا و مسافر و تأثیرگذاری آنها در تحولات منطقه و ضرورت احیای این ظرفیت‌ها، گفت: ایجاد امکانات رفاهی در محدوده پل میانگذر شهید کلانتری و اجرای طرح پیشنهادی گردشگری و اسکله تفریحی، اقدامی مؤثر در مسیر رونق این منطقه است.

رضا رحمانی با تأکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان، خواستار همگرایی و همکاری مجموعه‌های مسئول در اجرای این طرح شده و افزود: با آغاز عملیات اجرایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و همراهی و همت دلسوزان استان، مراحل تکمیلی طرح با قوت دنبال شده و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری دریاچه ارومیه فراهم خواهد شد.

رونق گردشگری دریاچه ارومیه با احداث اسکله تفریحی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری دریاچه ارومیه، گفت: اجرای طرح گردشگری و احداث اسکله تفریحی در محدوده پل میانگذر می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش حضور مسافران و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

مرتضی صفری افزود: تحقق اهداف این طرح نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توجه به ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و میراثی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد آن همکاری کند.